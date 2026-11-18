Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar" ile Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen koşullarda yatırım yapan yabancılara yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre, en az 150 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl, yatırım miktarı 200 bin dolara ulaşanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırımın, izin süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesap, fon veya sistemde tutulması gerekecek.

BANKA MEVDUATI VE YATIRIM FONLARI DA KAPSAMDA

Yeni düzenleme kapsamında yabancılar, Türkiye'deki bankalarda mevduat hesabı açarak, devlet borçlanma araçları satın alarak, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına katılarak veya bireysel emeklilik sistemine yatırım yaparak ikamet iznine başvurabilecek. Yatırımların uygunluğu, türüne göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek.

EŞ VE ÇOCUKLAR DA İKAMET İZNİ ALABİLECEK

Düzenlemeden yalnızca yatırımcılar değil, yabancı eşleri ile kendilerinin veya eşlerinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da yararlanabilecek. Başvurulara ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İKAMET İZNİ VATANDAŞLIK HAKKI VERMEYECEK

Yeni kararla verilen ikamet izinleri, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai vatandaşlık hükümlerinin dışında tutulacak. Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında gayrimenkul için en az 400 bin dolar, mevduat, devlet borçlanma araçları, belirlenen yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırımları için ise en az 500 bin dolar şartı uygulanmaya devam edecek. Vatandaşlık için yatırımların en az 3 yıl korunması gerekecek.

YABANCILARA KADEMELİ İKAMET SİSTEMİ

Önceki uygulamada yatırım üzerinden kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancıların vatandaşlık başvurusu için aranan yatırım kriterlerini karşılaması gerekiyordu. Yeni kararla birlikte ikamet ve vatandaşlık koşulları birbirinden ayrılarak yatırım tutarına göre 3 ve 5 yıllık kademeli ikamet izni sistemi getirildi.