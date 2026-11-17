Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'den endişe verici haber geldi.

ISINMADA SAKATLANINCA İLK 11'DEN ÇIKARILDI

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Kuzey İrlanda mücadelesine ilk 11'de başlaması planlanan Sallai, maç önü ısınma çalışmaları esnasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Durumun ardından riske edilmeyen 29 yaşındaki futbolcu, Macaristan teknik heyeti tarafından başlangıç kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY CEPHESİ GELİŞMELERİ TAKİPTE

Başarılı oyuncunun sakatlığının ciddiyetine dair Macaristan Milli Takımı sağlık ekibinden henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Yoğun fikstür öncesi yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray teknik heyeti ve sağlık kurulu da oyuncunun son durumunu yakından takip etmeye başladı.