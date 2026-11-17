Gelecek sezon yerli bir kaleci kadrosuna katarak yabancı kuralında elini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen milli kaleci Berke Özer, geleceğiyle ilgili konuştu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki file bekçisi, kariyer planlamasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

AVRUPA'DA KALICI OLMAK İSTİYOR

Fransız basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili hedeflerini paylaşan Berke Özer, yakın vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğinin sinyallerini verdi. Kariyerini Avrupa'nın zirvesinde sürdürmek istediğini vurgulayan milli kaleci, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve her geçen gün daha fazla geliştiğimi görüyorum. En büyük hayalim ve hedefim, uzun yıllar boyunca Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak.'' yorumunu yaptı.

İDDİALAR BOŞA ÇIKTI

Yapılan bu açıklamanın ardından Berke Özer'in özellikle eski kulübü Fenerbahçe ile anılan transfer iddialarını da şu an için boşa çıkardı.

SEZON PERFORMANSI

Lille formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Berke, kalesinde 16 gol gördü. Deneyimli kaleci, 6 maçta da kalesini gole kapattı.