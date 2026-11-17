Arjantin futbolu, altyapı düzeyinde oynanan bir maçta yaşanan trajik olayla sarsıldı. Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza formasıyla sahaya çıkan 16 yaşındaki genç oyuncu Abel Nunez, karşılaşma sırasında aldığı şiddetli kafa darbesi sonucunda yaşamını yitirdi.

AMELİYATA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI

Maç esnasında yaşanan talihsiz pozisyonun ardından ağır yaralanan genç futbolcu, acil müdahaleyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kulübü ilk anlarda durumun ciddiyetini paylaşarak Nunez'in sağlığına kavuşması için dua çağrısında bulundu. Ancak 16 yaşındaki sporcu, doktorların tüm cerrahi çabalarına rağmen Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

FUTBOL CAMİASINDAN DUYGUSAL VEDA

Genç oyuncunun vefat haberi, kulübü Futbol Club Ezeiza ve Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) bağlı futsal ekibi Nueva Estrella tarafından teyit edildi. Acı haberi "kulübün bugüne dek ilettiği en zor haber" sözleriyle duyuran Ezeiza yönetimi, yayımladığı taziye mesajında ailenin yaşadığı büyük acı karşısında futbolun tamamen ikinci planda kaldığını vurguladı.

Nueva Estrella kulübü ise aldığı kararla Pazartesi gününe kadar tüm sportif programını durdurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Bugün sonuçlar değil, acı birleştirir" mesajı verilerek Nunez'in ailesine ve sevenlerine dayanışma çağrısı yapıldı.

İSPANYA'DAKİ TRAJİK ÖLÜMÜ HATIRLATTI

Abel Nunez'in vefatı, futbol dünyasına geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaşanan bir başka acı kaybı da yeniden hatırlattı. İspanya'da Tenerife forması giyen Jesus De Miguel, sahada geçirdiği talihsiz kaza ve aldığı darbe sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.