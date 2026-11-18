İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin değerlendirmeleri ile eleştirilerini dinledi ve kendisine yönlendirilen soruları cevapladı.

"SÖZCÜ TV İLE İLGİLİ SÜREÇ, İÇİŞLERİ'NİN BAŞLATTIĞI BİR TASARRUF DEĞİL"

Sözcü Televizyonu'na kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yetkili hakimlik tarafından, ‘Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi'ne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) TMSF'nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreç, İçişleri Bakanlığının başlattığı bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine açık olan bir soruşturmadır.

"100 TİM VE 250 ÇEVİK KUVVET YER ALDI"

Operasyonda iddia edildiği gibi bin personel değil, 100 tim ve 250 Çevik Kuvvet personelimiz görev almıştır. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır. Basın özgürlüğü ve vatandaşlarımızın haber alma hakkı demokratik düzenimizin güvencesidir, hukuk önünde eşitliktir."