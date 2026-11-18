Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirileceğini ve yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler 2027 yılında emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeye çevrildi.

ASAL Araştırma'nın 28 ilde gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara, 2027 yılında en düşük emekli aylığının ne kadar olması gerektiği soruldu. Katılımcıların yüzde 40,8'i 35 bin TL'nin üzerinde yanıtını verirken, yüzde 24,4'ü 35 bin TL seçeneğini işaretledi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ 35 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

ASAL Araştırma'nın Kasım 2026 araştırmasında katılımcılara, "Sizce 2027 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 40,8'i en düşük emekli aylığının 35 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini belirtti. 35 bin TL yanıtını verenlerin oranı yüzde 24,4 oldu.

Diğer seçeneklerde ise 33 bin TL diyenlerin oranı yüzde 10,2, 31 bin TL diyenlerin oranı yüzde 9 olarak ölçüldü. En düşük emekli aylığının 29 bin TL olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 6,6, 27 bin TL olması gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3,2 oldu. Katılımcıların yüzde 5,8'i ise fikir belirtmedi.

ARAŞTIRMA 28 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen çalışma, 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında yapıldı. NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde gerçekleştirilen araştırmada CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi kullanıldı. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2 bin 5 kişi olarak açıklanırken, yüzde 95 güven düzeyinde hata payının ±2,43 olduğu belirtildi. Araştırmaya 18 yaş ve üzerindeki seçmenler katıldı. Yaş ve cinsiyet kotalarının uygulandığı çalışmada veriler SPSS istatistik programıyla analiz edildi.