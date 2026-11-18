Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'ı incelemeye aldı. X-Ray tarama sistemine yönlendirilen araçta şüpheli yoğunluklar belirlenmesi üzerine narkotik dedektör köpeği ARES eşliğinde detaylı arama başlatıldı.

123 PAKETTE 140 KİLO 970 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Dedektör köpeği ARES'in TIR dorsesinin çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 550 milyon TL piyasa değerine sahip yasaklı madde, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Operasyonun ardından ele geçirilen yasaklı maddeye el konulurken olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Kaçakçılık girişiminin bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik adli sürecin sürdüğü bildirildi.

BAKANLIKTAN 7 GÜN 24 SAAT MÜCADELE MESAJI

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin 7 gün 24 saat devam ettiğini açıkladı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin gelişmiş tarama sistemleri, risk analizleri ve narkotik dedektör köpekleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakanlık, toplum sağlığını ve ülkenin ekonomik güvenliğini korumak için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.