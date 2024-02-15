Son Dakika Edirne Haberleri

08 Şub 08 Şub

Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Selahattin Pınar ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, derneğin çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı. Pınar, derneğin kente katkı sağlamak için çaba sarf ettiğini ve üyelere teşekkür etti. Ayrıca, dernek lokal binasının yıkılmasıyla ilgili olarak Edirne Belediyesiyle olan davanın dernek lehine sonuçlandığını belirtti.