Son Dakika Edirne Haberleri

- 10:19 Edirne'de Sanayi Esnafı Yurt Dışından Getirilen Araçları Onarıyor
Edirne'de Ticaret Bakanlığının kent zanaatkarına mahsus uygulamasıyla akredite olan sanayi esnafı, komşu ülkelerden getirilen araç ve yedek parçaların onarımını gerçekleştirebiliyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anlatılan uygulama, Edirne'ye özgüdür ve Ticaret Bakanlığı izniyle gerçekleştirilmektedir. Onarım süresi 15 gün olan araçlar, ETSO'nun kefaleti altında tamir edilmekte ve bu sayede ülkeye döviz kazandırılmaktadır.
- 20:27 Edirne İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı ve çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. A.K. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 18:21 Keşan'da Çalınan Motorlu Testerelerle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.
- 18:03 Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un annesi için mevlit okutuldu
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un annesi Zeynep Karaburun'un vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Eski Camii'nde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-ı Şerif okunarak dua edildi. Ayrıca şehitler için de dua edildi ve cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
- 17:32 Edirne'den kısa kısa
Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında Kıbrıs gazileri Edirne Lisesi öğrencileri ile buluştu.
- 15:19 Bulgaristan Müftüleri Edirne Valisi'ni ziyaret etti
Bulgaristan'ın Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve Haskova Bölge Müftüsü Erhan Recep, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Vali Sezer, ziyaretten memnuniyetini belirterek teşekkür etti. Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Harun Yolsormaz ve Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Yavuz da Vali Sezer'i ziyaret etti ve Yolsormaz, Vali Sezer'e forma hediye etti.
- 14:49 Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve İYİ Partili Sedefçi Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Posta Güvercinleri Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'ni ziyaret ederek projelerini anlattı. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ise esnaf ziyaretleri yaparak Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlattığı takvimleri dağıttı. Öte yandan, İpsala'da öğretmenlere yönelik eğitim başlarken, Ziraat Odası tarafından üreticilere dron eğitimi verileceği duyuruldu.
- 10:17 Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer İpsala'daki kadın kooperatiflerini ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, valilik tarafından desteklenen kadın kooperatiflerini ziyaret etti. Sezer, kooperatiflerde üretim yapan kadınlarla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. Ayrıca, Sezer ve beraberindekiler Aile Destek Merkezini de ziyaret etti.
- 10:03 Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreşçileri Gümüş Madalya Kazandı
Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçileri, altı sporcu ile katıldığı maçlarda 2 kategoride final yaparak gümüş madalya kazandı. Sporcular 44 kiloda İbrahim Sönmez ikinci, 100 kiloda da Sait Efe Çelik ikinci oldu. Sporcular, 24-26 Şubat tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.
- 13 Şub Edirne'de Kahve Fincanlarını Tükürükle Temizleyen İşletmeci Serbest Bırakıldı
Edirne'de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, iş yerine mühür konuldu. İşletmeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 13 Şub Edirne'de kurt saldırısı kamerada
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerinde dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar, 10 koyunu telef etti. Kurtların koyunlara saldırısı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köy sakinleri, kurtların kokusundan dolayı geceleyin güvenlik kamerasını kontrol ediyor ve bazen nöbet tutuyor. Besicilik yapan Adnan Ateş ve İdris Erol ise kurt saldırısı sonucunda büyük zararlar yaşadıklarını ifade etti.
- 13 Şub Çatalca'da TEM Otoyolu Edirne İstikametinde Minibüste Yangın Çıktı
Çatalca'da TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
- 13 Şub Çatalca'da TEM Otoyolu Edirne İstikametinde Minibüste Yangın Çıktı
Çatalca'da TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
- 13 Şub Çatalca'da TEM Otoyolu Edirne İstikametinde Minibüste Yangın Çıktı
Çatalca'da TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
- 13 Şub Kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeciden şaka gibi savunma
Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, dükkan mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Gözaltına alınan işletmeci ise "Görüntülere yansıyan fincanlar dekor amaçlıydı" diyerek kendini savundu.
- 13 Şub Çatalca'da TEM Otoyolunda Araç Alev Alev Yandı
Çatalca-Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç aniden arızalandı ve emniyet şeridine çekildi. Ancak araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- 13 Şub Edirne'de dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar köylere inerek 10 koyunu telef etti
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerinde kurtlar, dondurucu soğukta yiyecek bulamadıkları için 10 koyuna saldırdı. Kurtların saldırısı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köy sakinleri kurtların kokusundan dolayı güvenlik kamerasına bakıyor ve nöbet tutuyor.
- 13 Şub Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal eden kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlattı
Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü ve Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirtilerek, işletmenin mühürlendiği ifade edildi. Edirne Valiliği, şehrin turizm değerlerini korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
- 13 Şub Edirne'de Kahve Dükkânında Hijyen Skandalı
Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. İşletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir.
- 13 Şub Sevgililer Günü'nde Gül Fiyatları Yükseldi
Edirne'de Sevgililer Günü'ne bir gün kala gülün adeti 150 liradan satılıyor. Geçen yıl ortalama 50 liradan satılan tane gül, bu yıl 150 liraya yükseldi. Eşine ya da sevgilisine gül alacak vatandaşlar, gülün satış fiyatını pahalı buldu. Çiçekçi ise farklı konseptlerle yaratıcılık yapmaya çalıştıklarını belirtti.
- 13 Şub Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Şükrüpaşa, Meydan, Abdurrahman ve Atatürk mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi ve projelerini anlattı. İba, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini vurgulayarak Edirne'yi güzelleştirmek için çalışacaklarını belirtti.
- 13 Şub Edirne'de Polislerden Destek Eğitimi
Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından polislerin çocuklarına yönelik 'Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz' projesi başlatıldı. Lisans mezunu gönüllü polisler tarafından polis çocuklarına mesai saatleri dışında destek eğitimi veriliyor. Proje kapsamında çocuklar evlerden servisle alınıp, servisle bırakılıyor ve matematik, fizik, biyoloji dallarında eğitim alıyorlar. Proje, çocukların sınavlara hazırlanma ve okul başarılarını desteklemeyi hedefliyor.
- 13 Şub AVM kahvecisi fincanları tükürüğüyle temizledi
Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığını tespit ederek dükkânı mühürledi.
- 13 Şub Umut tacirlerine darbe: 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıstan 8'i tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, 1625 dolar, 6 bin 575 avro, iki adet pasaport ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar arasında geçtiğimiz yıl polis aracı ile çarpışarak 2 polisin yaralanmasına neden olan şüpheliler de bulunuyor.
- 13 Şub Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Tutuklama
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şahıstan 8'i tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, bin 625 dolar, 6 bin 575 avro ve iki adet pasaport ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler arasında polis aracına çarparak 2 polisin yaralanmasına neden olanlar da bulunuyor.
- 13 Şub Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve 2 PKK üyesi zanlı sınırda yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- 13 Şub Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Edirne'de hava sıcaklığının 9 derece olduğu bir günde, zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yayaları hazırlıksız yakalayarak korunaklı alanlara sığınmalarına neden oluyor. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.
- 13 Şub Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Madalyalarla Döndü
Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.
- 13 Şub Kapıkule Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu
Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısına giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramada, 47,92 kilogram esrar ve 3,34 kilogram kokain ele geçirildi. Otomobilin arka koltuklarının arkasında özel bir düzenekle gizlenen uyuşturucular, gümrük görevlileri tarafından bulundu. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 13 Şub Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Çocuklarına Derslerinde Yardımcı Oluyor
Edirne Emniyet Müdürlüğü, sınavlara hazırlık kapsamında polis çocuklarına derslerinde yardımcı olmak amacıyla öğretmenlik mezunu polis memurlarını görevlendiriyor. Türkçe, matematik, geometri, biyoloji, tarih ve coğrafya branşlarında takviye dersleri verilen kursa şu anda 22 öğrenci katılıyor. Proje, polis çocuklarının müfredata göre okul başarılarını desteklemeyi ve sınavlara hazırlamayı amaçlıyor.
- 13 Şub Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı
Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakaları'nda Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçileri, 2 kategoride final kalarak gümüş madalya kazandı. İbrahim Sönmez 44 kiloda, Sait Efe Çelik ise 100 kiloda ikinci oldu. Sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.
- 12 Şub Ters yöne giren tırla beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 12 Şub Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
- 12 Şub Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de Y.Ö. idaresindeki beton mikseri ile F.K. yönetimindeki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve tırdaki yolcu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
- 12 Şub Edirne'de Ters Yöne Giren Tır ile Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı
Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen bir tır, ters yönlü yola girdi ve karşı yönden gelen bir beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yolun kapanması nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 12 Şub Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'ya gitme hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti. İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı ve 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 12 Şub Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Edirne ve Kırklareli illerinde sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurun dinmesini beklerken, polis ekipleri trafiği düzenlemek için önlem aldı. Hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde sağanak yağışın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nde ise itfaiye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 12 Şub Edirneli berber Latif Zöngür, yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerine hizmet veriyor
Edirne'nin en eski berberlerinden olan Latif Zöngür, 50 yıldır değiştirmeyen dükkanında müşterilerine hizmet veriyor. Zöngür, eski radyosu, koltukları ve dekorasyonuyla nostalji yaşatan dükkanda mesleğini icra ediyor. Müşterileri ise bu nostaljik ortamda vakit geçirmekten ve anılarını yaşatmaktan keyif alıyor.
- 12 Şub Edirne'de Sabah Saatlerinden İtibaren Sağanak Yağış Etkili Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.
- 12 Şub Edirne Mevlevihanesi'nin ihyası için kazı çalışmaları başlatıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla Edirne Mevlevihanesi'nin inşasına başlanması için kazı çalışmaları başlatıldı. Restorasyon projesi, kazıdan çıkan veriler ışığında hazırlanacak. Mevlevihane, 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde inşa edilmiş olup, çeşitli binalardan oluşuyordu. 1925 yılında ilkokul olarak kullanılan mevlevihane, daha sonra yıktırılmıştır.
- 12 Şub Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı köylerde dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik eğitim gerçekleştirdi. Ayrıca, Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması için faaliyetlerini sürdürerek, yaban hayvanlarının beslenmesi için su dolu kaplar ve ekmek bıraktı.
- 12 Şub Edirne'de 35 internet sitesine erişim engellendi
Edirne'de Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunan 35 internet sitesi tespit edildi. Bu sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi. Ayrıca, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan bir aramada uyuşturucu ve tabanca fişekleri ele geçirildi ve adli tahkikat başlatıldı.
- 11 Şub Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti. İba, dernek üyeleriyle sohbet ederek onursal başkan unvanı aldı. İba, dernek mensuplarının taleplerini önemsediğini ve destekçileri olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca İba, esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulundu.
- 11 Şub Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanan 4 kişinin FETÖ üyesi olduğunu açıkladı. Şahısların yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalıştığı belirlendi.
- 11 Şub Edirne'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 11 Şub Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu sınırda yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
- 11 Şub Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
- 11 Şub Edirne'de 294 kaçak göçmen ve 14 organizatör yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, Jandarma ekipleri tarafından hava destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 4 araç durduruldu. Bu araçlarda 294 kaçak göçmen ile 14 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatör şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.
- 11 Şub Yunanistan'a açılan sınır kapısında kaçak gıda yakalandı
Edirne'nin İpsala sınır kapısından çıkarak Almanya'ya giden bir tırda, mobilyaların arkasına gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez ve kurutulmuş gıda ürünü ele geçirildi. Tır şoförüne idari ihlal davası açıldı.
- 11 Şub Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Keşan'da son 5 yılda 130 milyon lira hibe ile önemli işlere imza atıldığını belirtti. Açılışa ilçe, belde belediye başkanları, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve partililer katıldı.
- 11 Şub Edirne'de Geleneksel Helva Üretimi
Edirne'de helvacı Gökhan Ergülen, dede mesleğini geleneksel usullerle devam ettiriyor. Ergülen, müşterilerine günlük taze helva sunmak için sabahın erken saatlerinde üretim tesisine gidiyor. Helvasının lezzetinin, yerli susamdan elde edilen tahin ve geleneksel yöntemlerden geldiğini belirten Ergülen, helvada kullanılan malzemelerin ölçüsünü belirlemek için ustalık gerektiğini ifade etti.
- 10 Şub Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği tarım aracının üzerine devrildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği seyir halindeki tarım aracının üzerine devrildi. Olayda sürücü yaralandı.
- 10 Şub Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha ziyaretlerine devam ediyor. İba, Edirne Selimiye 22 Kooperatifi'ni ziyaret ederek, ulaşım konusunda esnafı ve vatandaşları mutlu edecek projeler hazırladıklarını belirtti. Ayrıca, Fatih ve 1. Murat mahallelerinde de esnaf ziyaretinde bulunan İba, kente katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.
- 10 Şub Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kalkan 12' operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya'da icra edilen 'Kalkan-12' operasyonları çerçevesinde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda ayrıca silahlar, araçlar ve para da ele geçirildi.
- 10 Şub İçişleri Bakanı: 'Kalkan-12' operasyonlarında 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya'da gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonları kapsamında 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ayrıca silahlar, araçlar ve para da ele geçirildi.
- 10 Şub Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde N.T'nin kullandığı otomobil ile M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- 10 Şub Edirne'de Mevlevihane İnşaatı İçin Semazenler Yetiştiriliyor
Edirne'de 2. Murat döneminde yapılan Mevlevihane'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bir semazen grubu kuruldu. Öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı semazen sanatçısı Sabahattin Harma'dan eğitim alıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, sema gösterisini izleyerek mevlevihanenin önemine vurgu yaptı ve inşaatın hızlı bir şekilde başlayacağını belirtti.
- 10 Şub Edirne Emniyet Müdürlüğü Personeli Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi iş birliğinde düzenlenen kampanyada, emniyet personeli kan bağışında bulundu. Müdüriyet içerisinde kurulan stantta form dolduran personelin kan değerleri uygun olanların bağışları kabul edildi. Toplamda 41 personel kan bağışında bulundu.
- 10 Şub TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında maç öncesi hakem ataması yapıldı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 19. haftasında Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak müsabakada Edirne Bölgesinden C Klasman Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalacak.
- 09 Şub Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de ters istikamette ilerleyen bir otomobil, çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yaraladı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, sürekli ters yönde ilerleyen ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin kazalara neden olduğunu belirtti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 09 Şub Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobillerin sürücülerinin trafik kurallarına uymadığı ve sürekli ters yönden ilerlediği belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 09 Şub Kazada yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Edirne'de ters yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, motosikletin arkasındaki yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Edirne merkezde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- 09 Şub Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- 09 Şub Edirne'de Ters Yönden Gelen Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Olay Yerinde Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, ters yönden gelen bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, arkasındaki yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
- 09 Şub Okul Sporları Futbol Gençler Marmara Bölge Şampiyonası Yalova'da başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Marmara Bölge Şampiyonası Yalova'da başladı. İstanbul, Kocaeli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa ve Yalova olmak üzere toplam 9 ilden 18 takımın yer aldığı turnuvada erkeklerde 12, kızlarda ise 6 takım bölge şampiyonluğu için mücadele verecek. Turnuvaya 324 sporcu katılıyor.
- 09 Şub Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ayrıca Türkiye Muhtarlar Derneği Keşan Şubesi'ni ziyaret eden Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve kurum müdürleri de eşlik etti.
- 09 Şub Edirne'de Doktora Yumruklu Saldırı Sonrası Tutuklama
Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde annesinin ölümü sonrası doldurulması gereken belgeler konusunda doktoru bilgilendirmek isteyen bir kişi, doktora yumruklu saldırıda bulundu. Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen saldırgan, ev hapsi cezası aldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Edirne Tabip Odası, saldırıyı kınayarak sağlıkta şiddetin artmasına dikkat çekti ve önlemlerin alınmasını istedi.
- 09 Şub Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı Yaptı
Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği üyeleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, sektörel yatırımlar ve olası projeler görüşüldü. ETSO Başkanı Sezai Irmak, BULTİŞ ile Balkanlar'da iş birliklerini güçlendirmeyi ve ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.
- 09 Şub Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir kadın doktor, vefat haberini verdiği hastanın oğlu tarafından darbedildi. Zanlı, ev hapsi cezasıyla cezalandırıldı ancak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti ve sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Trakya Üniversitesi de olayı kınadığını belirterek sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.
- 09 Şub Moldova Asıllı Sanatçı Hurdalardan Heykeller Yapıyor
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Serghei Gulpea, Edirne'de hurdalardan topladığı metalleri kullanarak heykeller yapıyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin ilham kaynağı olan Gulpea, sanayide demircilerle çalışarak deneyim kazandığını belirtti.
- 09 Şub Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, kentin simgesi Selimiye Camisi ve eski camiiyi sisle kapladı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte ilerleme güçlüğü yaşandı. Vatandaşlar, sisin kalkmasıyla birlikte tarihi güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtti. Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı. Öğleden sonra hava sıcaklığının 19 dereceye çıkması bekleniyor.
- 09 Şub Edirne Müzik Akademisi'nde geleceğin müzisyenleri yetişiyor
Edirne'de Valilik öncülüğünde kurulan Edirne Müzik Akademisi, tarihi bir okulun müzik akademisi olarak faaliyet gösteriyor. Akademide şan ve enstrüman kursları alan 200'e yakın öğrenci, haftada 5 gün 2 saat eğitim alıyor. Akademi, dezavantajlı öğrencilere servis imkanı ve yemek hizmeti de sunuyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Akademiyi ziyaret ederek öğrencilerin müzik performanslarını dinledi ve geleceğin müzisyenlerine başarı diledi. Vali Sezer, projenin veliler tarafından beğenildiğini ve kısa sürede yeni Müzik Akademilerinin açılacağını belirtti.
- 09 Şub Edirne'de Yoğun Sis Etkili Oldu
Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zorlandı, polis ekipleri önlem aldı. Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı. Meteoroloji Müdürlüğü, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesini bekliyor. Pazar gününden itibaren yağış öngörülüyor.
- 09 Şub Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı
Beylikdüzü'nde Edirne istikametine seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoföre karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Başından ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 08 Şub Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet çukura düştü, 2 kişi yaralandı
Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- 08 Şub TARIM ve Orman Bakanı Yumaklı, Çömlekköy Barajı'nın İnşaatını Başlattı
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteye sahip olacak Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlattıklarını duyurdu.
- 08 Şub AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de belediye başkan adaylarını tanıttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de Cumhur İttifakı'nın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Kandemir, Edirne'ye daha fazla hizmet etmek istediklerini ve 2024'te şehri gerçek belediyecilikle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Adaylar da Edirne'yi kalkındırmak, birlik ve beraberlik içinde güzelleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.
- 08 Şub Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Selahattin Pınar ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, derneğin çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı. Pınar, derneğin kente katkı sağlamak için çaba sarf ettiğini ve üyelere teşekkür etti. Ayrıca, dernek lokal binasının yıkılmasıyla ilgili olarak Edirne Belediyesiyle olan davanın dernek lehine sonuçlandığını belirtti.
- 08 Şub Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarının engellenmesi amacıyla okul servis araçlarını denetledi. Sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği konusunda bilgilendirildi.
- 08 Şub Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığını duyurdu. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.