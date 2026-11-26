Edirne'de yola dökülen kilitli taşları vatandaşlar araçlarından inip topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Güney Çevre Yolu'nda kilitli taş yüklü kamyondan yola taşlar döküldü. Trafikte tehlike oluşturan taşları gören vatandaşlar, araçlarından inerek taşları toplayıp yol kenarına bıraktı.
Edirne Güney Çevre Yolu Türkan Seçkin Caddesi'nde seyreden kilitli taş yüklü kamyondan yola taşlar döküldü. Trafikte tehlikeye yol açan taşları gören vatandaşlar, olası kazaları önlemek üzere harekete geçti.
Kamyondan dökülen kilitli taşların yolda tehlike oluşturduğunu fark eden duyarlı vatandaşlar, araçlarından inip taşları toplamaya koyuldu. Vatandaşlar, topladıkları taşları yol kenarına bırakarak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.
Olayda vatandaşların duyarlı davranışı dikkat çekerken, yük taşıyan araçların yola malzeme dökülmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almasının önemi bir kez daha gündeme geldi.
Kaynak: İHA
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