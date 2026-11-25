(EDİRNE) - Edirne'de, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Edirne Kadın Dayanışması'nın öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mor balon ve ellerinde pankartlarla Tarihi Belediye Binası önünde toplanan kadınlar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdüler.

Kadınlar burada anıta çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular, ardından İstiklal Marşı'nı okudular.

Yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Oğuz, burada yaptığı basın açıklamasında, hiçbir kadının korkuyla yaşamaya mahkum edilemeyeceğini söyledi.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Bugün kadına yönelik şiddetin karşısında durduğumuzu, yaşam hakkının hiçbir koşulda tartışmaya açılamayacağını ve hiçbir kadının korkuyla yaşamaya mahkum edilemeyeceğini bir kez daha ilan ettiğimiz gündür. Biliyoruz ki, bir kadına yöneltilen şiddet yalnızca o kadının hayatını değil, bir çocuğun güven duygusunu, bir ailenin huzurunu ve toplumun vicdanını da yaralar."