Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dönümü, törenlerle kutlandı. Geçit töreninde vatandaşlar, esnafın dağıttığı kentin meşhur lezzetleri badem ezmesi, tava ciğeri ve hediyelik eşyaları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere Vali Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki geçiş töreniyle devam etti. Geçiş töreninden önce Edirne'nin kurtuluşunun temsilini sergiledi.

'EDİRNE'Yİ KİMLİĞİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ KORUYACAĞIZ'

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Bağımsızlık söz konusu olduğunda kararlılık, barış söz konusu olduğunda akıl, hukuk ve diplomasi. Edirne bunların ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir şehir. Kurtuluştan bir yıl sonra 24 Kasım 1923'te Edirne ilk kurtuluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Mustafa Kemal Paşa o gün Edirne'de bulunamıyor. Ancak Edirne Belediyesi'ne bir mektup gönderiyor. O mektupta bu şehirden söz ederken; 'Sevgili Edirne'miz' diyor. Edirne halkı için de ebedi refah ve saadet diliyor. Aradan bir asırdan fazla zaman geçmiş. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak o mektuptaki bu iki ifadeyi çok kıymetli buluyorum. Sevgili Edirne'miz, Edirne'nin refahı ve saadeti. Aslında bir belediye başkanına bundan daha açık bir ölçü vermek kolay değil. Edirne'yi seveceğiz, tarihini, kimliğini ve kültürünü koruyacağız. Ama bu sevginin karşılığını Edirne'nin hayatında göstereceğiz" dedi.

MEŞHUR TAVA CİĞERİ DAĞILTILDI

Konuşmanın ardından programda, okullar, kurumlar ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler geçiş yaptı. Törende Edirne esnafının geçişi sırasında vatandaşlara badem ezmesi, süpürge, şekerleme gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşlar, hediyeleri almak için birbiriyle yarıştı. Kentteki ciğerci esnafı ise protokole ve halka meşhur Edirne tava ciğeri dağıttı. Ekmek arası dağıtılan tava ciğeri almak için de vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Edirne'nin kurtuluşu törenleri, esnafın geçişinin ardından sona erdi.