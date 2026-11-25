Edirne'nin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen tören geçişinde vatandaşlara dağıtılan sebze ve meyveler izdihama yol açtı. Araçlardan atılan ürünleri kapabilmek için vatandaşlar birbirleriyle yarış ederken, bazı kişiler ezilmekten son anda kurtuldu.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri geçiş yaptı.

Tören esnasında esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara ve protokol üyelerine tava ciğer, tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Araçlardan lahana, meyve ve çeşitli sebzelerin de dağıtıldığı sırada vatandaşlar ürünleri alabilmek için araçların çevresinde toplandı. Yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, polis ekipleri kalabalığı kenara çekerek güvenliği sağlamaya çalıştı.

Tören geçişi esnasında, üzerinde Türk bayrağı bulunan iki paramotor da kent semalarında uçuş yaptı.