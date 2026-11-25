İngiltere Millî Takımı'nın eski yıldızı Raheem Sterling, Lamborghini'siyle otoyolda balondan gülme gazı çekerek tehlikeli araç kullandığı için 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 18 ay süreyle ertelendi; 31 yaşındaki futbolcu cezaevine girmeyecek, BBC'nin haberine göre.

Basingstoke Sulh Mahkemesi ayrıca Sterling'in ehliyetine 24 ay el koydu ve futbolcuya 100 saat kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verdi. Sterling kararı tepkisiz dinledi.

BALONDAN GAZ ÇEKERKEN GÖRÜLDÜ

Olay 28 Mayıs sabahı yaşandı. Sterling, Lamborghini Urus marka aracıyla M25 ve M3 otoyollarında, ardından A327 yolunda tehlikeli biçimde ilerledi. Savcılığa göre 07.45 ile 08.52 arasında siyah spor araç için polise birçok ihbar geldi.

M25'te Sterling'in yanında seyreden bir sürücü acil hattı arayarak futbolcuyu direksiyon başında balondan gaz çekerken gördüğünü söyledi. M3'teki bir başka tanık sürüşü "kesinlikle korkunç" diye tanımladı ve aracın şeritler arasında savrulduğunu anlattı.

Sterling otoyolda orta refüje girdi, çıkıştan ayrıldıktan sonra yoldan çıkarak metal bir kapıya çarptı. Araç kullanılamaz hâle geldi. Futbolcu olay yerinde gözaltına alındı; aracında altı tüp diazot monoksit, yani gülme gazı bulundu.

POLİSE "GÜLME GAZIYLA SORUNUM VAR" DEDİ

Sterling eylül ayındaki duruşmada tehlikeli sürüş, gülme gazı bulundurma ve kan örneği vermeme suçlamalarını kabul etmişti. Savcının aktardığına göre futbolcu karakolda polislere gülme gazıyla ilgili bir sorunu olduğunu söyledi.

Yargıç Kirsty Allman, Sterling'in yeterince uyumadan ve gaz çekerek direksiyona geçmesini "bilinçli ve bütünüyle bencilce bir karar" olarak niteledi; sabah trafiğinin en yoğun saatinde iki otoyolda çok sayıda sürücüyü ciddi tehlikeye attığını belirtti. Yargıç, gülme gazının futbolcu için kariyerinin zor bir döneminde "sağlıksız bir başa çıkma yolu" hâline geldiğini de söyledi. Suçunu kabul etmesi cezada indirim nedeni sayıldı.

ŞU AN KULÜBÜ YOK

Manchester City ile dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Sterling, kariyerine Liverpool'da başladı; 2022'de Chelsea'ye geçti ve bir sezon Arsenal'de kiralık oynadı. Ocak ayında Chelsea'den ayrılan futbolcu son olarak Hollanda'da Feyenoord forması giydi, burada yalnızca sekiz maça çıktı. Sterling'in şu anda kulübü bulunmuyor.

Kaynak: BBC