Bir dağ keçisine kamera bağlanarak kaydedildiği öne sürülen görüntüler büyük ilgi gördü. Dağ keçilerinin sarp kayalıklar arasında sergilediği olağanüstü hareketler, izleyenleri hayrete düşürdü.

ADETA UÇUYORLAR

Keçilerin kayalıklar arasında adeta uçarcasına ilerlediği görüntüler, fizik kurallarına meydan okuyan bir manzara olarak yorumlandı. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, dağ keçilerinin sergilediği hareketleri Allah'ın kudretinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

GERÇEK Mİ, YAPAY ZEKA MI?

Nefes kesen görüntüler beraberinde bir tartışmayı da getirdi. Bazı kullanıcılar videonun yapay zekayla üretildiğini iddia ederken bazıları ise görüntülerin gerçek olduğunu savundu. Videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı.