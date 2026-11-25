ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı verileri açıklandı. ABD'de PCE fiyat endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,6 olarak kaydedilmişti.

Açıklanan veriler, Fed'in aralık ayında alacağı faiz kararı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, veri öncesinde altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturmuştu.

ALTINDA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Enflasyon verisi öncesinde sert satışlarla karşılaşan ons altın 3 bin 484 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Gram altın da aynı süreçte 5 bin 677 liraya kadar düşmüştü. Kritik ABD verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki kayıplar daha da derinleşti. Ons altın yüzde 2,15 düşüşle 3 bin 476,95 dolara gerilerken gram altın yüzde 2,04 değer kaybederek 5 bin 665,09 liradan işlem görmeye başladı.

Verinin açıklanması sonrası altındaki düşüş grafiği...

DOLAR/TL YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD enflasyon verilerinin ardından döviz piyasasında da hareketlilik yaşandı. Dolar/TL, açıklanan verilerin ardından yüzde 0,11 yükselişle 50,67 seviyesine çıktı. Piyasalarda gözler şimdi Fed'in aralık ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Açıklanan enflasyon verilerinin, bankanın para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.