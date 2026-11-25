ABD'nin Indiana eyaletinde 51 yaşındaki Thomas Tkach'ın eşini ve iki kızını öldürdükten sonra intihar ettiği aile faciasına ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı. Raporda, 17 yaşındaki Katharyn Tkach'ın ölümüne ilişkin bulguların annesi ve kız kardeşininkinden farklı olması dikkat çekti.

OTOPSİ RAPORUNDA BÜYÜK KIZINA İLİŞKİN ÇARPICI BULGU

Tippecanoe İlçesi Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ön otopsi raporunda, üç kurban arasında yalnızca 17 yaşındaki Katharyn Tkach'ın baş bölgesinde birden fazla ateşli silah yaralanması tespit edildiği belirtildi. Purdue Üniversitesinde öğretim üyesi olan 53 yaşındaki Julie Tkach ile 16 yaşındaki Lauren Tkach'ın da birden fazla ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Ancak anne ve küçük kızın vücutlarının hangi bölgelerinden yaralandığı açıklanmadı.

KIZI POLİSİ ARAYARAK YARDIM İSTEMİŞ

Olayla ilgili ortaya çıkan acil çağrı kayıtlarında, kızlardan birinin 911'i arayarak babasının elinde sil*h bulunduğunu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini bildirdiği ortaya çıktı. Genç kızın yardım çağrısının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

DÖRT KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekipleri, evde dört aile üyesinin cansız bedenine ulaştı. Adliyede görevli olduğu öğrenilen Thomas Tkach'ın ölüm nedeni ön otopsi raporunda intihar olarak kayıtlara geçerken eşi ve iki kızının cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Ön otopsi raporunda toksikoloji incelemelerinin devam ettiği ve sonuçların alınmasının sekiz haftayı bulabileceği belirtildi