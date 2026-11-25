Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Kutlamalar kapsamında vatandaşlara köfte ekmek dağıtılırken tercih edilen yöntem tepkilerin odağı oldu.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN KÖFTE EKMEK FIRLATTILAR

Etkinlik sırasında hareket halindeki bir araçtan vatandaşlara köfte ekmek fırlatıldı. Yemek dağıtımının bu şekilde yapılması, görüntüleri izleyen çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

"BAŞKASI ADINA UTANDIĞIMIZ BİR GÜN DAHA YAŞADIK"

Görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, yemek dağıtım yöntemini eleştirerek uygulamanın insan onuruna yakışmadığını savundu.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Ortadoğu'da olsa insanlık dramı derler"

- "Şu millette akıl olsa tavuk yemler gibi yemek dağıtmalarına izin vermezdi"

- "Başkası adına utandığımız bir gün daha yaşadık"

- "Kitap dağıtılıyor sandım ekmekmiş"

- "Şu aşağılamayı düşman yapsa anlarsın"

- "Bu ne rezalet bir uygulama"

- "Vay bu ülkenin haline"