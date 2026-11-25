Tarsus'ta yabani ot yiyip rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kuzenin yabani otları yedikten sonra rahatsızlandığı belirtildi. 55 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; 53 yaşındaki kuzeninin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde topladıkları yabani otları yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen iki kuzenden 55 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 53 yaşındaki kuzeninin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
İddiaya göre, Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'ne zeytin toplamaya giden iki kuzen, sabah kahvaltısında topladıkları ısırgan ve diğer yabani otları yumurtayla karıştırarak yedi. Yemekten bir süre sonra rahatsızlanan Durdane Oğmaç (55) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan kuzeni Nuran Oğmaç'ın (53) ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Kaynak: İHA
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