Mersin'in Tarsus ilçesinde topladıkları yabani otları yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen iki kuzenden 55 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 53 yaşındaki kuzeninin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'ne zeytin toplamaya giden iki kuzen, sabah kahvaltısında topladıkları ısırgan ve diğer yabani otları yumurtayla karıştırarak yedi. Yemekten bir süre sonra rahatsızlanan Durdane Oğmaç (55) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan kuzeni Nuran Oğmaç'ın (53) ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.