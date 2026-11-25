Bir dönemin popüler manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, 80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınıyordu. Mankenlik ve dansçılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Alptekin, daha sonra hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yöneldi. Beş vakit namaz kılmaya başlayan Alptekin, bir süre cübbe ve sarıkla yaşamını sürdürdü.

KENDİ KOZMETİK MARKASINI KURDU

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Yaşar Alptekin, şimdi ise iş dünyasına adım attı. Kendi kozmetik markasını kuran Alptekin, kadın ve erkeklere yönelik şampuan ürünlerini piyasaya çıkardı. Yeni ürünlerinin tanıtımını sosyal medya hesabından yapan Alptekin'in ticarete atılması dikkat çekti.