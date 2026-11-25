Ankara'nın en işlek metro istasyonlarından birinde bıçaklı panik yaşandı. Güvenlik görevlileriyle tartışan bir kişinin elindeki büyük bıçakla görevlilere yöneldiği anlar kameraya yansıdı.

SABAH SAATLERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki bıçağı görevlilere çekti.

BIÇAĞIN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Olay anına ait görüntülerde şüphelinin, büyük boy bir bıçağı elinde aşağı doğru tutarak güvenlik görevlilerinin karşısında durduğu görüldü. Görüntülerde, bıçağın ağzının şüphelinin elinden neredeyse dizine kadar uzandığı dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin bu sırada şüpheliyle arasına mesafe koymaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

YERE YATIRILIP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçak çeken kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin elindeki bıçak alındı ve şüpheli gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.