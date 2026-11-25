İstanbul'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne çıkan birçok ara sokağa da bariyerlerle geçiş izni verilmedi.

İSTİKLAL'E POLİS ARAÇLARI GETİRİLDİ

Bölgeye ve çevredeki ana arterlere çok sayıda polis ekibi ile güvenlik aracı konuşlandırıldı. Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kapalı yollar yerine alternatif güzergahları ve açık olan toplu taşıma duraklarını kullanmaları gerekiyor.