İstiklal Caddesi'nde yoğun önlem! Polis araçları, baştan başa konuşlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklar kapatıldı. İstiklal'e çok sayıda polis aracı konuşlandırılırken, Taksim Meydanı da kapatıldı.
İstanbul'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne çıkan birçok ara sokağa da bariyerlerle geçiş izni verilmedi.
İSTİKLAL'E POLİS ARAÇLARI GETİRİLDİ
Bölgeye ve çevredeki ana arterlere çok sayıda polis ekibi ile güvenlik aracı konuşlandırıldı. Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kapalı yollar yerine alternatif güzergahları ve açık olan toplu taşıma duraklarını kullanmaları gerekiyor.
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