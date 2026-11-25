İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 67,5 milyon lira dolandırılması, telefon üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtanlara karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, hiçbir kamu görevlisinin telefon aracılığıyla para, altın veya ziynet eşyası isteyemeyeceğini vurguladı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaşadığı dolandırıcılık olayı, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları nasıl hedef aldığını gözler önüne serdi. 14 Haziran'da Ankara'daki ikametinde olduğu sırada telefonla aranan Kocamaz'a kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi olarak tanıtan kişi, kimlik bilgilerinin FETÖ operasyonunda ele geçirildiğini ve adına yasa dışı işlemler gerçekleştirildiğini söyledi. Şüpheliler, Kocamaz ile eşinin banka hesaplarını ve tapu bilgilerini sıralayarak güven kazandı. Operasyonun gizli yürütüldüğünü öne süren şüpheliler, konuyu ailesiyle bile paylaşmamasını istedi.

Önce güven kazandılar, ardından para ve altınları aldılar

Dolandırıcılar, Kocamaz'dan belirtilen banka hesaplarına para göndermesini talep etti. Şüpheliler ayrıca evindeki ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekip listelemesini isteyerek, altınların soruşturma kapsamında inceleneceğini ileri sürdü. Kocamaz, 2 milyon 375 bin lirayı belirtilen hesaba gönderdi; yaklaşık 61 milyon 900 bin lira değerindeki 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve bin 900 euroyu da çantaya koyup Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye teslim etti. Teslimatın ardından herhangi bir tutanak verilmemesi üzerine dolandırıldığından şüphelenen Kocamaz, Mersin İl Emniyet Müdürü'nü arayarak durumu bildirdi. Başlatılan çalışmada 2 şüpheli, İstanbul'da bir takside altın ve paralarla birlikte yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamu görevlisi kılığına girerek korku ve panik oluşturuyorlar

Uzmanlar, dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden birinin kendilerini polis, jandarma, asker ya da savcı olarak tanıtmak olduğunu vurguluyor. Şüphelilerin, vatandaşlara haklarında soruşturma yürütüldüğünü, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini veya banka hesaplarının terör örgütlerince kullanıldığını söyleyerek korku ve panik yarattığı belirtiliyor. Uzmanlar, dolandırıcıların vatandaşların kişisel bilgilerini önceden elde edip konuşmalarında kullanabildiğine işaret ederek; banka hesapları, tapu kayıtları, aile bireylerinin isimleri ve adres bilgileri gibi ayrıntıların paylaşılmasının, karşı taraftaki kişinin gerçekten kamu görevlisi olduğu anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor.

Kamu görevlileri adına para talep edenlere dikkat

Uzmanlar, telefonla aranan vatandaşların kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtan kişilerin yönlendirmelerine uymaması gerektiğini vurguluyor. Para ve altınların soruşturma kapsamında inceleneceği, güvenli hesaba aktarılması gerektiği ya da operasyon için geçici olarak teslim alınacağı biçimindeki söylemlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Böyle bir telefonla karşılaşan vatandaşların görüşmeyi sonlandırması ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden veya ilgili emniyet birimlerine doğrudan başvurarak durumu teyit etmesi öneriliyor. Banka şifrelerinin, SMS doğrulama kodlarının ve kişisel bilgilerin hiçbir şekilde telefondaki kişilerle paylaşılmaması gerektiği de ifade ediliyor.

Uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerinde vatandaşlara zaman zaman aileleriyle, yakınlarıyla veya emniyet birimleriyle iletişim kurmamalarının söylendiğine dikkat çekiyor ve bu tür gizlilik ile acele ettirme baskısının önemli bir tehlike işareti olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurulması ve herhangi bir para ya da değerli eşyanın teslim edilmemesi gerektiği kaydediliyor.