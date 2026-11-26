Edirne'nin Eskikadın köyünde geçmişte toprak alınması, çöp ve hafriyat dökülmesi nedeniyle doğal yapısı bozulan mera alanı, yapılan ıslah çalışmalarıyla yeniden hayvancılığa kazandırıldı.

Mera Kanunu öncesinde çeşitli nedenlerle mera vasfını kaybeden alan, 2025 yılında gerçekleştirilen ıslah çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenerek suni mera alanına dönüştürüldü.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan ile Eskikadın Köyü Muhtarı Şefket Akkurt, ıslah çalışmaları tamamlanan suni mera alanlarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meraların geliştirilerek hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.