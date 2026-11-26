Edirne'de kız yurdu öğrencilerine 3,5 saatlik ilk yardım semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER), KYK Sedefkar Mehmet Ağa Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilere yaklaşık 3,5 saatlik ilk yardım semineri verdi. Uygulamalı çalışmalara katılan öğrenciler, sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi için talep formu doldurdu.
Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından KYK Sedefkar Mehmet Ağa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere ilk yardım farkındalık semineri düzenlendi.
Yaklaşık 3,5 saat süren seminerde öğrencilere ilk yardımın temel bilgileri aktarıldı.
İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde, hayat kurtarmanın temelini oluşturan ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler, uygulamalı çalışmalara da katılarak ilk yardım konusunda farkındalık kazandı.
Seminerin ardından öğrenciler, sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimine katılarak belgeli ilk yardımcı olabilmek için talep formu doldurdu.
İYEMER yetkilileri, organizasyona katkı sağlayan yurt müdürü Edibe Dillek ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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