Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde düzenlenen veda programına katıldı.

Uzunköprü Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda konuşan Sezer, Edirne'de 3 yılı aşkın süredir görev yaptığını belirterek, bundan sonraki süreçte başka bir ilde ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Görev süreleri boyunca geride bırakılan çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Sezer, "Makamlar, mevkiler, her şeyden önce de dünya geçici bir hayat. Dolayısıyla geçen zaman çok hızlı geçiyor. 3 yılı aşkın bir süre nasıl geçti ben de anlayamadım ama her şeyden önce geride bıraktıklarına bakmak lazım." dedi.

Uzunköprü'nün kendisi için ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Sezer, ilçenin eski ihtişamlı günlerine döneceğine inandığını dile getirdi.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de Vali Sezer'e ilçeye, köylerine kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti.