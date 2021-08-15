Son Dakika Batman Haberleri

- Dün Dün 22:58 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 22:54 Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gelen son dakika haberlerine göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 84 milyon 630 bin 407'ye ulaştı.
- Dün Dün 22:40 Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı
Batman'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu, polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.
- Dün Dün 21:05 Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 oldu
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- Dün Dün 20:58 Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 20:57 Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 20:54 Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi.
- Dün Dün 18:12 Batman'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.
- Dün Dün 14:14 Batman'da tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Batman'da tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Batman'da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, tıra arkadan çarpması sonucunda ağır yaralandı.
- Dün Dün 14:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 13:18 SARIGÜL: TÜRKİYE BU KADAR GÖÇÜ ASLA BARINDIRAMAZ
TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'da 600 Mehmetçiğimiz var. Türkiye, bu sayıyı 1000'e çıkarmak istiyor.
- Dün Dün 12:41 Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- Dün Dün 11:58 Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika gündem haberi... BATMAN'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 9 kişi ile Şırnak'ta 20 kişi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
- 15.08.2021 15 Ağu 23:25 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.
- 15.08.2021 15 Ağu 21:26 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 847 oldu
19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 184 testte 18 bin 847 vaka tespit edildi.
- 15.08.2021 15 Ağu 20:13 Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 847 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- 15.08.2021 15 Ağu 19:57 Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
- 15.08.2021 15 Ağu 16:33 Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı Batman'da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
- 15.08.2021 15 Ağu 15:59 Gercüş'te minibüs devrildi, sürücüsü yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze yüklü minibüs devrildi, sürücüsü yaralandı.
- 15.08.2021 15 Ağu 12:51 KASTAMONU'DAKİ SELDE CAN KAYBI 49 OLDU
Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp 1 kişinin daha cesedi bulundu.
- 15.08.2021 15 Ağu 12:40 Son dakika haberi... Batman'da gıda maddesi taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberi... Batman'da meyve ve sebze taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
- 15.08.2021 15 Ağu 08:59 'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi.
- 14.08.2021 14 Ağu 23:19 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 83 milyon 250 bin 448'e ulaştı.
- 14.08.2021 14 Ağu 21:02 Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.
- 14.08.2021 14 Ağu 20:08 Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 145 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 949 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- 14.08.2021 14 Ağu 20:01 Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu
Edinilen son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- 14.08.2021 14 Ağu 19:36 Son dakika haber! Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.
- 14.08.2021 14 Ağu 16:32 "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması" düzenlendi
Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.
- 14.08.2021 14 Ağu 15:19 Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı
Batman Basın Konseyi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği Programı'nın protokolü imzalandı.
- 14.08.2021 14 Ağu 13:41 Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Batman'da anahtarlığa parmağını sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
- 14.08.2021 14 Ağu 12:40 Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
- 14.08.2021 14 Ağu 12:34 Batman'da saç ekim merkezi, bölgenin parlayan yıldızı oldu
Türkiye son zamanlarda sağlık turizminde estetik ve saç ekimi gibi konularda dünyanın cazibe merkezi haline geldi.
- 14.08.2021 14 Ağu 11:56 Terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor
Türkiye'de ilk hain saldırısını 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor.
- 14.08.2021 14 Ağu 11:08 Yaz Kur'an kursu öğrencileri dini eğitimlerinin yanında yaptıkları sportif faaliyetlerle güzel vakit geçiriyor
Batman'ın Beşiri ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan 380 öğrenci, dini eğitimlerinin yanı sıra katıldıkları sportif faaliyetlerle zamanlarını verimli geçiriyor.
- 13.08.2021 13 Ağu 23:42 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 82 milyon 767 bin 897'ye ulaştı.
- 13.08.2021 13 Ağu 23:16 Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı
Batman'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki bir kişiye müşahede odasında serum takıldı.
- 13.08.2021 13 Ağu 20:18 Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 372 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- 13.08.2021 13 Ağu 19:52 Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.
- 13.08.2021 13 Ağu 19:49 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 372 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 372 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
- 13.08.2021 13 Ağu 17:24 Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı
Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinden geçen Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlaması nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.
- 13.08.2021 13 Ağu 17:23 Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi: Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı.
- 13.08.2021 13 Ağu 17:22 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
Şanlıurfa'da bir mısır tarlasında taşları temizlemeyen iş makinası, kazara Batman-Dörtyol petrol boru hattını deldi. Metrelerce yükseğe fışkıran ve araziye akan ham petrolün sızıntısı 3 saatin sonunda durdurulabildi. Olayla ilgili olarak iş makinası operatörü ile tarla sahibi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- 13.08.2021 13 Ağu 15:48 Kovid-19'a karşı 2 bin tekstil işçisi aşılandı
Vaka sayılarından en yüksek iller arasında yer alan Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin tekstil işçisine koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulandı.
- 13.08.2021 13 Ağu 15:14 KURUMUŞ AĞAÇ KÜTÜKLERİNİ EL SANATINA DÖNÜŞTÜRÜYOR
MARDİN'de yaşayan 31 yaşındaki Cihat Ay, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç kütüklerinden ve değişik renklerdeki taşlardan ürettiği süs eşyalarıyla geçimini sağlıyor.
- 13.08.2021 13 Ağu 14:06 Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi
Batman'da son 7 ayda meydana gelen 830 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 708 kişi de yaralandı.
- 13.08.2021 13 Ağu 13:46 ŞANLIURFA - BOTAŞ petrol boru hattı patladı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.
- 13.08.2021 13 Ağu 13:35 Son dakika haber | Batman'da sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polislerince kurtarıldı
Edinilen son dakika haberine göre Batman'da sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polislerince kurtarıldı Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polisleri ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.
- 13.08.2021 13 Ağu 13:32 Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattı delindi.
- 13.08.2021 13 Ağu 11:52 Batman Kent Konseyi toplandı
Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda yapıldı.
- 13.08.2021 13 Ağu 11:02 71 ildeki Kovid-19 vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanlığının 31 Temmuz-6 Ağustos'u kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 71'e yükseldi.