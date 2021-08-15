Son Dakika Batman Haberleri

22:58 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

22:54 Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Gelen son dakika haberlerine göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 84 milyon 630 bin 407'ye ulaştı.

21:05 Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 oldu Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

20:58 Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

20:57 Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

18:12 Batman'da 31 düzensiz göçmen yakalandı Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

14:14 Batman'da tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Batman'da tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Batman'da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, tıra arkadan çarpması sonucunda ağır yaralandı.

14:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

13:18 SARIGÜL: TÜRKİYE BU KADAR GÖÇÜ ASLA BARINDIRAMAZ TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'da 600 Mehmetçiğimiz var. Türkiye, bu sayıyı 1000'e çıkarmak istiyor.

12:41 Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı Batman'ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

11:58 Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da terör operasyonu: 29 gözaltı Son dakika gündem haberi... BATMAN'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 9 kişi ile Şırnak'ta 20 kişi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

23:25 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

21:26 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 847 oldu 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 184 testte 18 bin 847 vaka tespit edildi.

20:13 Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 847 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

16:33 Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı Batman'da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

12:51 KASTAMONU'DAKİ SELDE CAN KAYBI 49 OLDU Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp 1 kişinin daha cesedi bulundu.

12:40 Son dakika haberi... Batman'da gıda maddesi taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Batman'da meyve ve sebze taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

08:59 'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM' MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi.

23:19 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 83 milyon 250 bin 448'e ulaştı.

21:02 Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

20:08 Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 145 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 949 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19:36 Son dakika haber! Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

16:32 "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması" düzenlendi Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

15:19 Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı Batman Basın Konseyi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği Programı'nın protokolü imzalandı.

13:41 Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Batman'da anahtarlığa parmağını sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

12:40 Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

12:34 Batman'da saç ekim merkezi, bölgenin parlayan yıldızı oldu Türkiye son zamanlarda sağlık turizminde estetik ve saç ekimi gibi konularda dünyanın cazibe merkezi haline geldi.

11:56 Terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor Türkiye'de ilk hain saldırısını 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor.

11:08 Yaz Kur'an kursu öğrencileri dini eğitimlerinin yanında yaptıkları sportif faaliyetlerle güzel vakit geçiriyor Batman'ın Beşiri ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan 380 öğrenci, dini eğitimlerinin yanı sıra katıldıkları sportif faaliyetlerle zamanlarını verimli geçiriyor.

23:42 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 82 milyon 767 bin 897'ye ulaştı.

23:16 Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı Batman'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki bir kişiye müşahede odasında serum takıldı.

20:18 Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 372 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19:49 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 372 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 372 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

17:24 Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı Petrol boru hattı patlamasında 2 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinden geçen Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlaması nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

17:22 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı Şanlıurfa'da bir mısır tarlasında taşları temizlemeyen iş makinası, kazara Batman-Dörtyol petrol boru hattını deldi. Metrelerce yükseğe fışkıran ve araziye akan ham petrolün sızıntısı 3 saatin sonunda durdurulabildi. Olayla ilgili olarak iş makinası operatörü ile tarla sahibi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

15:48 Kovid-19'a karşı 2 bin tekstil işçisi aşılandı Vaka sayılarından en yüksek iller arasında yer alan Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin tekstil işçisine koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulandı.

15:14 KURUMUŞ AĞAÇ KÜTÜKLERİNİ EL SANATINA DÖNÜŞTÜRÜYOR MARDİN'de yaşayan 31 yaşındaki Cihat Ay, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç kütüklerinden ve değişik renklerdeki taşlardan ürettiği süs eşyalarıyla geçimini sağlıyor.

14:06 Batman'da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi Batman'da son 7 ayda meydana gelen 830 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 708 kişi de yaralandı.

13:46 ŞANLIURFA - BOTAŞ petrol boru hattı patladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.

13:35 Son dakika haber | Batman'da sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polislerince kurtarıldı Edinilen son dakika haberine göre Batman'da sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polislerince kurtarıldı Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuk özel harekat polisleri ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

13:32 Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattı delindi.

11:52 Batman Kent Konseyi toplandı Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda yapıldı.