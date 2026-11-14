Batman\'da esnafın ihbarıyla itfaiye, sıkışan yavru kediyi kurtardı

Batman'da esnafın ihbarıyla itfaiye, sıkışan yavru kediyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinin tabelası ile camı arasına sıkışan yavru kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zarar görmeden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinin tabelası ile camı arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, tabela ile cam arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyan çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı.
Yavru kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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