Batman\'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 13\'ü tutuklandı

Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 4, 7 ve 9 Kasım'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken aramalarda 1 kilo 288 gram skunk ve 35,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen adreslere 4, 7 ve 9 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 288 gram skunk, 35,04 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 350 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?