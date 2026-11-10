Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın - Son Dakika
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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın
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Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ev ve arsa sahipleri, ödemelerini 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yapabilecek. Süresi içinde ödenmeyen vergiye gecikme zammı uygulanacak. Şartları taşıyan emekliler, gaziler, engelliler ile şehitlerin dul ve yetimleri, tek konutları için emlak vergisinden muaf olabiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksidi için geri sayım sürüyor. Ödemesini son güne bırakmak istemeyen mükellefler, borçlarını belediyeler, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebiliyor.

SON GÜN 30 KASIM

Belediyelerce tahakkuk ettirilen emlak vergisi her yıl iki taksitte tahsil ediliyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken, ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor. 1 Kasım’da başlayan ikinci taksit dönemi 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

GECİKME ZAMMINA DİKKAT

Vergisini süresinde ödemeyen mükellefler gecikme zammıyla karşı karşıya kalıyor. Aylık yüzde 3,7 olarak belirtilen orana göre, 6 bin liralık emlak vergisi borcunun bir ay gecikmesi halinde borca 222 lira ekleniyor ve toplam tutar 6 bin 222 liraya yükseliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin veznelerinden, belediyelerin internet siteleri ve e-belediye sistemlerinden, e-Devlet’teki ilgili belediye hizmetlerinden ve belediyenin anlaşmalı olduğu bankalardan ödenebiliyor. Borç ve ödeme bilgileri için taşınmazın bağlı olduğu belediyenin kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

2026'DA ARTIŞA ÜST SINIR GETİRİLDİ

Yeni rayiç bedellerin bazı bölgelerde 10-15 kat artmasının ardından yapılan yasal düzenlemeyle, 2026 yılı bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre 2026 yılı vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla 3 katı olabildi. Yeni düzenlemeyle 2027, 2028 ve 2029 yıllarında vergi değerleri, yeniden değerleme oranının tamamı kadar artırılacak. Önceki uygulamada bu artışta oranın yarısı esas alınıyordu.

ÖRNEK HESAPLAMA

2025 yılı emlak vergi değeri 1 milyon lira olan bir konut için binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 2 bin lira, yüzde 10'luk kültür payı ise 200 lira oluyor. Böylece yıllık toplam tutar 2 bin 200 lira olarak hesaplanıyor. Aynı konutun 2026 yılı vergi değerinin 3 milyon liraya çıkması halinde, büyükşehir sınırlarında binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 6 bin liraya, kültür payı 600 liraya ulaşıyor. Yıllık toplam tutar 6 bin 600 lira oluyor.

KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında geliri olmadığını belgeleyenler, geliri yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olan emekliler, gaziler, engelliler ile şehitlerin dul ve yetimleri, tek meskenleri için sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor. Bunun için Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene sahip olunması ve diğer yasal şartların karşılanması gerekiyor. Birden fazla meskende hisse sahibi olmak muafiyetten yararlanmayı engelleyebiliyor. Muafiyet şartlarının ve gerekli belgelerin ilgili belediyeden kontrol edilmesi öneriliyor.

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