TikTok'ta sanal hediye yoluyla suç geliri aklanmaya çalışıldı, 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TikTok'ta sanal hediye yoluyla suç geliri aklanmaya çalışıldı, 11 zanlı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok fenomenlerine sanal hediyelerle aklanmaya çalışıldığı belirlendi. MASAK verilerine göre 6 yıllık para hareketi 1,9 milyar lirayı aşarken, 8 ilde 11 şüpheli yakalandı, 3 firari aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, söz konusu hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.

6 yıllık para hareketi 1,9 milyar lirayı aştı

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde inceleme yapıldı. İncelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluAnkara BaşsavcılığıTeknoloji3. SayfaEkonomiHediyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:30:46. #7.12#
SON DAKİKA: TikTok'ta sanal hediye yoluyla suç geliri aklanmaya çalışıldı, 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android