Son Dakika Emlak Haberleri

09:15 Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazını Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satışa konu olan ücreti Altur Turizm peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına gönderdi.

16:20 Murat Sarıkaya "Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor" Yabancı yatırımcılara lüks konut ve proje bazlı gayrimenkul satışı gerçekleştiren Trend Turnkey Kurucusu Murat Sarıkaya, gayrimenkul satışları pandemi hafiflemesiyle artışa geçtiğini iletti.

20:19 Maksimalist Dekorasyon Nedir? Geniş mekanlar, cesur renkler, iddialı çizgiler ve ihtişamlı bir görünüm… Maksimalist dekorasyon trendinin sadece birkaç kelime ile anlatılması gerekse bunlar söylenebilirdi. Modada ve diğer tasarım dallarında olduğu gibi dekorasyonda da önemli bir yere sahip olan maksimalizm, minimalizmin tamamen zıddı.

20:19 Viktorya Tarzı Ev Dekorasyonu Nedir? Bulunduğu dönemden adını alan ve uzun yıllardır etkisini kaybetmeyen Viktorya tarzı ev dekorasyonu, dönemin etkisiyle gösterişin temsili oldu. Britanya İmparatorluğu Kraliçe Victoria zamanında ortaya çıkan dekorasyon yapısında, binaların dış kısmından iç mekânda kullanılan en küçük objeye kadar her bir detay zengin ögeler barındırıyordu.

20:19 Yumurta Viyolü ile Neler Yapılır? Yumurta viyolü, yumurtaların içine oturacağı küçük kasecikleri bulunan, karton veya plastikten yapılan koruma kaplarıdır. Çoğunlukla kullanılmadan çöpe atılan bu nesneler, aslında çok işe yarayan ve farklı tasarımlar yapılabilen ürünlerdir.

18:19 7 Adımda "Dekorasyon Detoksu" ile Evde Bahara Hazırlık Dekorasyona büyük bir aşk duyan, renklerle haşır neşir olmaya bayılan konuk yazarımız Dekorolog bu yazıyı sizin için hazırladı. Havalar ısınmaya başlayınca herkesi bir telaş sarar. Hemen aklınıza kilo vermek geldi değil mi?

15:26 2016'nın En Cazip Yatırım Bölgeleri! Ekonominin lokomotifi olarak nitelendirilen gayrimenkul sektöründe kazanmak için doğru yere yatırım yapmak oldukça önemli.

10:11 Kentsel Dönüşüm Hakkında Merak Ettikleriniz Kentsel dönüşüm kavramının tam olarak ne olduğu, hangi durumlarda dönüşüme gidildiği konusunda kafa karışıklığı ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. İsterseniz, kentsel dönüşüme ve dönüşüm sürecinin nasıl işlediği konusuna daha yakından bakalım.

09:49 Serdar Bilgili'nin Şirketinden Kültür Varlığına Kaçak Kat İddiası Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'nin ortak olduğu dönemde, şirketinin kiraladığı Ahmet Rasim Paşa Yalısı'na kaçak kat çıkıldığı tespit edildi.

12:07 5 Yılda Ev Sahibi Olmak Kolaylaştı Kısa vadelerde konut kredisi faiz oranları yüzde 0,86'ya düştü. 60 ay vade ile hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüketiciler için fırsat doğdu.

18:01 Kentsel Dönüşümde Tıkanıklık Çözüldü Fikirtepe’de kentsel dönüşüme yönelik plan için onay geldi.

15:46 Fikirtepe İçin Sayılı Günler Kaldı Selimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Selimoğlu, Fikirtepe için iyi haberi verdi.

14:31 Bu Bölgede Fiyatlar Uçtu Galataport projesi henüz yapım aşamasına başlamadan bölgede gayrimenkul fiyatlarını etkiledi.

11:16 My Home Maslak 527 Bin Lira'dan Başlıyor Ağaoğlu İnşaat'ın Maslak'ta hayata geçirdiği My Home Maslak projesinde güncel fiyatlar belli oldu.

10:31 İnşaatçıları İlgilendirecek Haber! İnşaat ruhsatı için artık bu zorunluluk aranacak.

15:30 Kalebodur Elhamra Serisi Kalebodur Elhamra ile geçmişin izlerini mükemmel bir uyumla seramiğe yansıtıyor.

14:44 Herkes Emlakçı Olamayacak Evin fiyatını değerinin altında gösterme dönemi tarihe karışıyor.

14:14 Kağıthane 7000, 380 Bin Lira'ya 122 dairelik Kağıthane 7000 projesinde cazip ödeme seçenekleri sunuluyor.

15:59 Merdiven Altı İnşaatçıyı İhbar Edin! Merdiven altı imalatların önüne geçerek sektörde haksız rekabet bitirilebilir mi?...

15:14 Şanslı Evler'de Lansman Kampanyası İzmir Şanslı Evler projesinde lansmana özel fiyatlar.

13:44 Yazlığını Kiraya Verenler Dikkat! Maliye bu kapsamda, sahil kenarlarında yazın yüksek fiyatlara kiralanan evlere nefes aldırmayacak.

11:29 Dönüşüm Sürecine Havadan Takviye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kıyı ve şehirlerdeki kaçak yapışalmayı özel kameralar taşıyan uçaklarla havadan tespit edecek.

15:45 Her İki Evden Birinde Var Kendilerini "gizli kahraman" olarak tanımlayan firma, işçiliğin başarılı olması için büyük yük omuzluyor.

15:44 Venezia Babalar'ı Venedik'e Götürüyor Mayıs 2015'te teslimleri başlayacak olan Viaport Venezia, Babalar Günü'ne kadar daire alan herkesi Venedik'e tatile gönderiyor.

15:14 Nereye Yatırım Yapmalı? Konut yatırımında en fazla kazandıran ilçe hangisi?...

15:45 Faizler Yükselecek Mi? İMSAD'a göre inşaat malzemesi pazarı 2014’te yüzde 4-5 büyüyecek.

14:15 Müteahhitler Bakanlık'la Çalışacak Türkiye Müteahhitler Birliği, Bakanlık'la ortak çalışma grubu kuracak.

11:15 Müteahhitler Birliği Binasına Leed Sertifikası Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası LEED Platinum Sertifikasını resmi olarak almaya hak kazandı.

11:00 Kalekim'e Ödül Müşteri memnuniyeti alanında proje sunan tek firma olan Kalekim, ödüle layık görüldü.

15:00 Fikirtepe'ye 600 Milyon Liralık Yatırım Kentsel dönüşümün simgesi Fikirtepe'ye yeni bir proje daha geliyor.

12:15 N Loft'ta Lansmana Özel Fiyatlar İzmir'de hayata geçirilen N Loft projesinde lansman fiyatları bir ay daha devam ediyor.

14:59 Dky İnşaat'tan Kartal'a Proje DKY İnşaat'tan Kartal Metro durağına 350 m uzaklıkta yeni proje...

12:13 Kağıthane Mari Rezidans'ta Yaşam Başlıyor Yeşildağ İnşaat Mari Rezidans Projesinde Konutlar Yıl Sonu Teslim

11:14 Bugün Dünya Çevre Günü! Dünya Çevre Günü'nde çevreyle daha dost yaşamak için adım atabiliriz!...

17:30 Okmeydanı'nda Kentsel Dönüşümün Önü Açıldı Geçen karar ile artık Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları zorunlu hale geldi.

15:30 Daha Ucuz Dönüşüm Mümkün Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel: “Yeşil Tadilatla hızlı ve daha ucuza dönüşüm yapılabilir”...

14:15 Evde Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır? Tasarruflu ev aletlerinin kullanımıyla, çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlanması mümkün....

18:15 Kocaoğlu, İzmir Projelerini Anlattı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Milliyet'in Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu.

14:30 Zirvede İlk Oturumda Neler Konuşuldu? İzmir'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Çevre Zirvesi'nde dönüşüm tüm ayrıntılarıyla tartışıldı, yüksek binalar ve imar hakkı konuşuldu.

13:45 Urankent Royal Plus Sakinleri Toplandı Urankent Royal Plus sakinleri brunch organizasyonu için bir araya geldi.

13:15 Mevaport İnşaat İzmir'de Yükseliyor Mevaport İnşaat İzmir'de yeni yaşam alanları yaratmaya devam ediyor.

15:59 Sürecin Uzaması Depreme Karşı Önlemleri Yavaşlatabilir Hamit Demir, yeni tüketici kanunuyla gelen yükümlülüklerin inşaat sektöründe doğurabileceği sonuçları açıkladı.

14:43 Yeni Kanun Vatandaşı Üzecek Mi? Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay'a yeni tüketici kanunuyla ilgili görüşlerini sorduk....

11:29 Sayılarla Ferko Signature Ferko İnşaat ile Levent’e farklı bir dokunuş...

10:14 Yeni Tüketici Kanunu Satışları Artıracak Yeni Tüketici Kanunuyla vatandaşın hakkını savunacak uygulamalar getirildi.

14:29 Dumankaya ve Al Mazaya El Sıkıştı Dumankaya Kuveyt Gayrimenkul firması Al Mazaya ile ortak projeler için anlaştı.

15:44 Artık 14 Günlük Cayma Hakkınız Var! Yeni Tüketici Kanununa göre aldığımız konuttan cayma hakkı olacak.

14:44 Kentsel Dönüşüm Sorununu Çözecek 2 Öneri! Tıkanan kentsel dönüşüm sürecine çözüm olarak acele kamulaştırma ya da çoğunluk kararı öneriliyor.

14:59 Toskana Vadisi'nde Tek Katlı Villalar 3. etabında tek katlı villa konsepti geliştiren Toskana Vadisi projsinde fiyatlar 450 bin dolardan başlıyor.

14:44 Hilti Türkiye Pazarında Büyüyor Orta Asya ve Irak’tan sorumlu üs olan Hilti Türkiye 2013’te yüzde 34 büyüdü.

15:14 Gayrimenkul Fonları Hukuki Altyapıya Kavuşacak EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik’e göre 2015 yılı gayrimenkul yatırım fonlarının yılı olabilir.

14:14 Businist Office Metrekaresi 4 Bin Dolar 550 milyon TL yatırım değeriyle SVR Group tarafından hayata geçirilen Businist Office lokasyonuyla dikkat çekiyor.

15:55 Evimiz Kocaeli'nde Vade Farksız Ev Sahibi Olma Şansı Sunuyor Peşinatsız, faizsiz, vade farksız, 30 ay taksitle ev sahibi olma fırsatının sunulduğu kampanyada ayrıca, yüzde 0.99 sabit faiz oranlı banka kredisi imkanı da sağlanıyor.

14:29 Antteras'ta Boğaza Nazır Yaşam Antteras semtin dokusuna uygun dokusuyla ve Boğaz manzarası özelliğiyle dikkat çekiyor.

10:14 Bankalar Faiz İçin Harekete Geçti Merkez Bankasından gelen beklenmedik faiz indirimi bankalarda da yankı buldu.

10:14 Hi-Fit Sağlık Yaşam Buluşmaları Dumankaya İnşaat sağlıklı ve konforlu yaşam buluşmalarına devam ediyor.

17:45 Bu Bölgeye Kira Düzenlemesi Yapılan ofislerin kiralarının metrekare başına 10-30 avro seviyesinde tutulmasına karar verildi.

15:30 Nlogo İstanbul'da Yüksek Prim Garantisi Nlogo İstanbul projesi yüksek prim garantisiyle yatırımcıları kendisine çekiyor.

14:29 Dönüşüm İkinci Yılında Ne Aşamada? Öngören, ilk yıl hedefinin 200 bin, ikinci yıl hedefinin ise 300 bin konut yenilemek olduğunu belirtti.

13:59 Kendi Enerjisini Üreten Aktif Evler Geliyor! Gelecekte aktif evler hem enerji üretecek hem de bunu tasarruflu bir şekilde kullanabilecek.

11:14 İstinye Arazisine 1 Milyar Liralık Teklif Sarıyer'deki değerli arazinin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif verildi.

18:15 Nlogo 79 Bin Liradan Başlıyor Yaşam için eN doğru, yatırım için eN karlı seçim Nlogo İstanbul...

17:45 Dairenizin Değeri Nasıl Yükselir? Gayrimenkul piyasasında karlı çıkmak için nasıl yatırım yapmalı, tercihleri neye göre belirlemeli, fiyatlandırmada neye dikkat etmeli?...

15:45 Kadıköy'ün Kalbinde Brooklyn Park Hazır Selimoğlu & Pana Film ortaklığıyla yapılan projeyi Hızır Selimoğlu anlattı.

14:45 Kale Mantolama'dan Garantili Isı Yalıtımı Kale Mantolama, "EPS" ve "Taşyünü" ile 10 yıl ürün garantisi, 2 yıl uygulama sigortası sunarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

10:45 Brooklyn Park Modern Şehir Anlayışı Yeni Fikirtepe’nin modern bir anlayışla şehir planı yapıldı.

10:15 Brooklyn Park'ta 10 Hazirana Kadar Kampanya Lokasyonuyla da dikkat çeken Brooklyn Park projesinde 10 hazirana kadar lansman fiyatları devam ediyor.

10:15 Yeni Fikirtepe İstanbul'un Merkezi Olacak Yeni Fikirtepe çevresi ile bütünleşerek Istanbul’un yeni merkezi oluyor.

17:45 En Büyük Mobilya Fuarı Açılıyor Trabzon Marangoz Ve Mobilyacılar Odası Karadeniz’in en büyük Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı açıyor.

15:30 Dönüşüm İçin Kredi Sözleşmesi İmzalandı İş Bankası’na Avrupa Yatırım Bankası’ndan kentsel dönüşüm için kredi.

14:30 Referans Bakırköy'de 73 Birim Açık Artırmada Referans Bakırköy projesinde 73 ticari dükkan alan artırma usulüyle satılacak.

14:30 Ankastrede Siyah Asaleti Siemens Ev Aletleri mutfakta asalet arayanlar için yeni seri oluşturdu.

11:00 Akfen'in Aktif Değeri Yükseldi Akfen GYO’nun yılın ilk çeyreğinde net aktif değeri 981,3 milyon TL’ye ulaştı.

17:14 Sulukule'de Dönüşen 31 Birim Açık Artırmada Sulukule'de dönüştürülen ve şehrin tarihi dokusunu hissettiren birimler açık artırmada.