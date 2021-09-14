Son Dakika Emlak Haberleri

- 14.09.2021 14 Eyl 09:15 Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi
Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazını Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satışa konu olan ücreti Altur Turizm peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına gönderdi.
- 01.06.2021 01 Haz 16:20 Murat Sarıkaya "Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor"
Yabancı yatırımcılara lüks konut ve proje bazlı gayrimenkul satışı gerçekleştiren Trend Turnkey Kurucusu Murat Sarıkaya, gayrimenkul satışları pandemi hafiflemesiyle artışa geçtiğini iletti.
- 15.09.2018 15 Eyl 20:19 Maksimalist Dekorasyon Nedir?
Geniş mekanlar, cesur renkler, iddialı çizgiler ve ihtişamlı bir görünüm… Maksimalist dekorasyon trendinin sadece birkaç kelime ile anlatılması gerekse bunlar söylenebilirdi. Modada ve diğer tasarım dallarında olduğu gibi dekorasyonda da önemli bir yere sahip olan maksimalizm, minimalizmin tamamen zıddı.
- 11.09.2018 11 Eyl 20:19 Viktorya Tarzı Ev Dekorasyonu Nedir?
Bulunduğu dönemden adını alan ve uzun yıllardır etkisini kaybetmeyen Viktorya tarzı ev dekorasyonu, dönemin etkisiyle gösterişin temsili oldu. Britanya İmparatorluğu Kraliçe Victoria zamanında ortaya çıkan dekorasyon yapısında, binaların dış kısmından iç mekânda kullanılan en küçük objeye kadar her bir detay zengin ögeler barındırıyordu.
- 08.05.2018 08 May 20:19 Yumurta Viyolü ile Neler Yapılır?
Yumurta viyolü, yumurtaların içine oturacağı küçük kasecikleri bulunan, karton veya plastikten yapılan koruma kaplarıdır. Çoğunlukla kullanılmadan çöpe atılan bu nesneler, aslında çok işe yarayan ve farklı tasarımlar yapılabilen ürünlerdir.
- 09.04.2018 09 Nis 18:19 7 Adımda "Dekorasyon Detoksu" ile Evde Bahara Hazırlık
Dekorasyona büyük bir aşk duyan, renklerle haşır neşir olmaya bayılan konuk yazarımız Dekorolog bu yazıyı sizin için hazırladı. Havalar ısınmaya başlayınca herkesi bir telaş sarar. Hemen aklınıza kilo vermek geldi değil mi?
- 13.05.2016 13 May 15:26 2016'nın En Cazip Yatırım Bölgeleri!
Ekonominin lokomotifi olarak nitelendirilen gayrimenkul sektöründe kazanmak için doğru yere yatırım yapmak oldukça önemli.
- 11.05.2016 11 May 10:11 Kentsel Dönüşüm Hakkında Merak Ettikleriniz
Kentsel dönüşüm kavramının tam olarak ne olduğu, hangi durumlarda dönüşüme gidildiği konusunda kafa karışıklığı ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. İsterseniz, kentsel dönüşüme ve dönüşüm sürecinin nasıl işlediği konusuna daha yakından bakalım.
- 06.05.2016 06 May 23:43 Sadece Anneler Gününde Değil, Onlar Her Zaman, Her Evin Sultanı!
Her anne, kendi sarayında yaşayan bir sultandır... Çok mu iddialı geldi bu cümle? Buyurun kanıtları ortada...
- 05.05.2016 05 May 15:10 Emlak Satın Almak İçin Doğru Zaman Ne Zaman?
Emlak satın almak için en doğru zaman ne zaman?
- 25.04.2016 25 Nis 09:49 Serdar Bilgili'nin Şirketinden Kültür Varlığına Kaçak Kat İddiası
Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'nin ortak olduğu dönemde, şirketinin kiraladığı Ahmet Rasim Paşa Yalısı'na kaçak kat çıkıldığı tespit edildi.
- 18.08.2014 18 Ağu 12:07 5 Yılda Ev Sahibi Olmak Kolaylaştı
Kısa vadelerde konut kredisi faiz oranları yüzde 0,86'ya düştü. 60 ay vade ile hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüketiciler için fırsat doğdu.
- 15.07.2014 15 Tem 17:44 Mimari ve Sanat Şehrizar Konakları'nda Buluştu
Şehrizar Konakları'nda İsmail Acar Resim Sergisi devam ediyor
- 24.06.2014 24 Haz 18:01 Kentsel Dönüşümde Tıkanıklık Çözüldü
Fikirtepe’de kentsel dönüşüme yönelik plan için onay geldi.
- 24.06.2014 24 Haz 15:46 Fikirtepe İçin Sayılı Günler Kaldı
Selimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Selimoğlu, Fikirtepe için iyi haberi verdi.
- 24.06.2014 24 Haz 15:16 Myvia Bahçe 143 Bin Lira'ya
İzmir Bornova'da yükselen MyVia Bahçe projesinde yaşam başladı.
- 24.06.2014 24 Haz 14:31 Bu Bölgede Fiyatlar Uçtu
Galataport projesi henüz yapım aşamasına başlamadan bölgede gayrimenkul fiyatlarını etkiledi.
- 24.06.2014 24 Haz 11:16 My Home Maslak 527 Bin Lira'dan Başlıyor
Ağaoğlu İnşaat'ın Maslak'ta hayata geçirdiği My Home Maslak projesinde güncel fiyatlar belli oldu.
- 24.06.2014 24 Haz 10:31 İnşaatçıları İlgilendirecek Haber!
İnşaat ruhsatı için artık bu zorunluluk aranacak.
- 19.06.2014 19 Haz 15:30 Kalebodur Elhamra Serisi
Kalebodur Elhamra ile geçmişin izlerini mükemmel bir uyumla seramiğe yansıtıyor.
- 19.06.2014 19 Haz 14:15 Kentsel Dönüşüm: Fikirtepe'de Ne Oluyor?
Kentsel Dönüşümün simgesi olan Fikirtepe'de sular durulmuyor.
- 17.06.2014 17 Haz 14:44 Herkes Emlakçı Olamayacak
Evin fiyatını değerinin altında gösterme dönemi tarihe karışıyor.
- 17.06.2014 17 Haz 14:14 Kağıthane 7000, 380 Bin Lira'ya
122 dairelik Kağıthane 7000 projesinde cazip ödeme seçenekleri sunuluyor.
- 16.06.2014 16 Haz 15:59 Merdiven Altı İnşaatçıyı İhbar Edin!
Merdiven altı imalatların önüne geçerek sektörde haksız rekabet bitirilebilir mi?...
- 16.06.2014 16 Haz 15:14 Şanslı Evler'de Lansman Kampanyası
İzmir Şanslı Evler projesinde lansmana özel fiyatlar.
- 16.06.2014 16 Haz 13:44 Yazlığını Kiraya Verenler Dikkat!
Maliye bu kapsamda, sahil kenarlarında yazın yüksek fiyatlara kiralanan evlere nefes aldırmayacak.
- 16.06.2014 16 Haz 13:29 Önce Deneyin Sonra Boyayın!
AkzoNobel Marshall,dünyada bir ilki gerçekleştirdi.
- 16.06.2014 16 Haz 11:29 Dönüşüm Sürecine Havadan Takviye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kıyı ve şehirlerdeki kaçak yapışalmayı özel kameralar taşıyan uçaklarla havadan tespit edecek.
- 13.06.2014 13 Haz 15:45 Her İki Evden Birinde Var
Kendilerini "gizli kahraman" olarak tanımlayan firma, işçiliğin başarılı olması için büyük yük omuzluyor.
- 13.06.2014 13 Haz 15:44 Venezia Babalar'ı Venedik'e Götürüyor
Mayıs 2015'te teslimleri başlayacak olan Viaport Venezia, Babalar Günü'ne kadar daire alan herkesi Venedik'e tatile gönderiyor.
- 13.06.2014 13 Haz 15:14 Nereye Yatırım Yapmalı?
Konut yatırımında en fazla kazandıran ilçe hangisi?...
- 12.06.2014 12 Haz 15:45 Faizler Yükselecek Mi?
İMSAD'a göre inşaat malzemesi pazarı 2014’te yüzde 4-5 büyüyecek.
- 12.06.2014 12 Haz 15:00 Emlak Danışmanları Tek Çatı Altında
R'Estate Center, Türkiye'nin ilk emlak AVM'si olacak.
- 12.06.2014 12 Haz 14:45 Türkiye'ye En Çok Hangi Ülke Yatırım Yaptı?
Mayıs ayına kadar 2014 yılı içerisinde yabancıya satış arttı.
- 12.06.2014 12 Haz 14:15 Müteahhitler Bakanlık'la Çalışacak
Türkiye Müteahhitler Birliği, Bakanlık'la ortak çalışma grubu kuracak.
- 12.06.2014 12 Haz 11:15 Müteahhitler Birliği Binasına Leed Sertifikası
Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası LEED Platinum Sertifikasını resmi olarak almaya hak kazandı.
- 12.06.2014 12 Haz 11:00 Kalekim'e Ödül
Müşteri memnuniyeti alanında proje sunan tek firma olan Kalekim, ödüle layık görüldü.
- 12.06.2014 12 Haz 10:46 Sinpaş'tan Babalar Gününe Özel 10 Bin TL İndirim Fırsatı
Sinpaş Yapı, 14-15 Haziran tarihlerinde, Babalar Gününe özel 10.000 TL indirim fırsatı sunuyor.
- 11.06.2014 11 Haz 15:00 Fikirtepe'ye 600 Milyon Liralık Yatırım
Kentsel dönüşümün simgesi Fikirtepe'ye yeni bir proje daha geliyor.
- 11.06.2014 11 Haz 12:15 N Loft'ta Lansmana Özel Fiyatlar
İzmir'de hayata geçirilen N Loft projesinde lansman fiyatları bir ay daha devam ediyor.
- 10.06.2014 10 Haz 14:59 Dky İnşaat'tan Kartal'a Proje
DKY İnşaat'tan Kartal Metro durağına 350 m uzaklıkta yeni proje...
- 09.06.2014 09 Haz 14:59 İzmir'de Kaç Bina Deprem Riskinde?
İzmir'de kaç kişi riskli binalarda yaşıyor?
- 05.06.2014 05 Haz 12:13 Kağıthane Mari Rezidans'ta Yaşam Başlıyor
Yeşildağ İnşaat Mari Rezidans Projesinde Konutlar Yıl Sonu Teslim
- 05.06.2014 05 Haz 11:44 Yenitepe Kadıköy Çok Kazandıracak
Yenitepe Kadıköy'de metrekare fiyatı 5450 lira...
- 05.06.2014 05 Haz 11:14 Bugün Dünya Çevre Günü!
Dünya Çevre Günü'nde çevreyle daha dost yaşamak için adım atabiliriz!...
- 04.06.2014 04 Haz 17:30 Okmeydanı'nda Kentsel Dönüşümün Önü Açıldı
Geçen karar ile artık Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları zorunlu hale geldi.
- 04.06.2014 04 Haz 15:30 Daha Ucuz Dönüşüm Mümkün
Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel: “Yeşil Tadilatla hızlı ve daha ucuza dönüşüm yapılabilir”...
- 04.06.2014 04 Haz 14:15 Evde Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?
Tasarruflu ev aletlerinin kullanımıyla, çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlanması mümkün....
- 04.06.2014 04 Haz 12:45 İstanbul Marina Metrekaresi 4900 Lira'dan
İstanbul Marina projesi Kartal'da hızla yükseliyor.
- 03.06.2014 03 Haz 18:15 Kocaoğlu, İzmir Projelerini Anlattı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Milliyet'in Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu.
- 03.06.2014 03 Haz 14:30 Zirvede İlk Oturumda Neler Konuşuldu?
İzmir'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Çevre Zirvesi'nde dönüşüm tüm ayrıntılarıyla tartışıldı, yüksek binalar ve imar hakkı konuşuldu.
- 02.06.2014 02 Haz 13:45 Urankent Royal Plus Sakinleri Toplandı
Urankent Royal Plus sakinleri brunch organizasyonu için bir araya geldi.
- 02.06.2014 02 Haz 13:15 Mevaport İnşaat İzmir'de Yükseliyor
Mevaport İnşaat İzmir'de yeni yaşam alanları yaratmaya devam ediyor.
- 30.05.2014 30 May 15:59 Sürecin Uzaması Depreme Karşı Önlemleri Yavaşlatabilir
Hamit Demir, yeni tüketici kanunuyla gelen yükümlülüklerin inşaat sektöründe doğurabileceği sonuçları açıkladı.
- 30.05.2014 30 May 14:43 Yeni Kanun Vatandaşı Üzecek Mi?
Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay'a yeni tüketici kanunuyla ilgili görüşlerini sorduk....
- 30.05.2014 30 May 11:29 Sayılarla Ferko Signature
Ferko İnşaat ile Levent’e farklı bir dokunuş...
- 30.05.2014 30 May 11:28 Ferko Signature 7500 Dolar'dan Başlıyor
İstanbul’un merkezinde 7500 dolardan başlayan ofisler.
- 30.05.2014 30 May 10:14 Yeni Tüketici Kanunu Satışları Artıracak
Yeni Tüketici Kanunuyla vatandaşın hakkını savunacak uygulamalar getirildi.
- 29.05.2014 29 May 14:29 Dumankaya ve Al Mazaya El Sıkıştı
Dumankaya Kuveyt Gayrimenkul firması Al Mazaya ile ortak projeler için anlaştı.
- 28.05.2014 28 May 15:44 Artık 14 Günlük Cayma Hakkınız Var!
Yeni Tüketici Kanununa göre aldığımız konuttan cayma hakkı olacak.
- 28.05.2014 28 May 14:44 Kentsel Dönüşüm Sorununu Çözecek 2 Öneri!
Tıkanan kentsel dönüşüm sürecine çözüm olarak acele kamulaştırma ya da çoğunluk kararı öneriliyor.
- 27.05.2014 27 May 14:59 Toskana Vadisi'nde Tek Katlı Villalar
3. etabında tek katlı villa konsepti geliştiren Toskana Vadisi projsinde fiyatlar 450 bin dolardan başlıyor.
- 27.05.2014 27 May 14:44 Hilti Türkiye Pazarında Büyüyor
Orta Asya ve Irak’tan sorumlu üs olan Hilti Türkiye 2013’te yüzde 34 büyüdü.
- 26.05.2014 26 May 15:44 Metropark 168 Bin Lira'dan Başlıyor
Teknik Yapı Metropark'ta son blok lansman fiyatlarıyla satışta.
- 26.05.2014 26 May 15:14 Gayrimenkul Fonları Hukuki Altyapıya Kavuşacak
EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik’e göre 2015 yılı gayrimenkul yatırım fonlarının yılı olabilir.
- 26.05.2014 26 May 14:14 Businist Office Metrekaresi 4 Bin Dolar
550 milyon TL yatırım değeriyle SVR Group tarafından hayata geçirilen Businist Office lokasyonuyla dikkat çekiyor.
- 24.05.2014 24 May 15:55 Evimiz Kocaeli'nde Vade Farksız Ev Sahibi Olma Şansı Sunuyor
Peşinatsız, faizsiz, vade farksız, 30 ay taksitle ev sahibi olma fırsatının sunulduğu kampanyada ayrıca, yüzde 0.99 sabit faiz oranlı banka kredisi imkanı da sağlanıyor.
- 23.05.2014 23 May 15:29 Gayrimenkul Sektörü Rusya'ya Açılıyor
INREMA’nın üstlendiği fuar, 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenecek.
- 23.05.2014 23 May 14:29 Antteras'ta Boğaza Nazır Yaşam
Antteras semtin dokusuna uygun dokusuyla ve Boğaz manzarası özelliğiyle dikkat çekiyor.
- 23.05.2014 23 May 10:14 Bankalar Faiz İçin Harekete Geçti
Merkez Bankasından gelen beklenmedik faiz indirimi bankalarda da yankı buldu.
- 22.05.2014 22 May 10:30 Hi- Fit'te Popüler Diyet ve Sağlıklı Yaşam Tüyoları
Dumankaya İnşaat hi-Fit projesinde sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlatıyor.
- 22.05.2014 22 May 10:14 Hi-Fit Sağlık Yaşam Buluşmaları
Dumankaya İnşaat sağlıklı ve konforlu yaşam buluşmalarına devam ediyor.
- 21.05.2014 21 May 17:45 Bu Bölgeye Kira Düzenlemesi
Yapılan ofislerin kiralarının metrekare başına 10-30 avro seviyesinde tutulmasına karar verildi.
- 21.05.2014 21 May 15:30 Nlogo İstanbul'da Yüksek Prim Garantisi
Nlogo İstanbul projesi yüksek prim garantisiyle yatırımcıları kendisine çekiyor.
- 21.05.2014 21 May 14:00 Ferko Signature Metrekare 7500 Dolar'a
Ferko Signature projesi lansmana çıktı.
- 16.05.2014 16 May 15:00 Pazar Günü Bu Semtlerde Elektrik Yok
İstanbul'da yıllık trafo bakım çalışması nedeniyle, elektrik kesintisi yaşanacak.
- 16.05.2014 16 May 14:29 Dönüşüm İkinci Yılında Ne Aşamada?
Öngören, ilk yıl hedefinin 200 bin, ikinci yıl hedefinin ise 300 bin konut yenilemek olduğunu belirtti.
- 16.05.2014 16 May 13:59 Kendi Enerjisini Üreten Aktif Evler Geliyor!
Gelecekte aktif evler hem enerji üretecek hem de bunu tasarruflu bir şekilde kullanabilecek.
- 16.05.2014 16 May 11:14 İstinye Arazisine 1 Milyar Liralık Teklif
Sarıyer'deki değerli arazinin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif verildi.
- 15.05.2014 15 May 18:15 Nlogo 79 Bin Liradan Başlıyor
Yaşam için eN doğru, yatırım için eN karlı seçim Nlogo İstanbul...
- 15.05.2014 15 May 17:45 Dairenizin Değeri Nasıl Yükselir?
Gayrimenkul piyasasında karlı çıkmak için nasıl yatırım yapmalı, tercihleri neye göre belirlemeli, fiyatlandırmada neye dikkat etmeli?...
- 15.05.2014 15 May 15:45 Kadıköy'ün Kalbinde Brooklyn Park Hazır
Selimoğlu & Pana Film ortaklığıyla yapılan projeyi Hızır Selimoğlu anlattı.
- 15.05.2014 15 May 14:45 Kale Mantolama'dan Garantili Isı Yalıtımı
Kale Mantolama, "EPS" ve "Taşyünü" ile 10 yıl ürün garantisi, 2 yıl uygulama sigortası sunarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor.
- 15.05.2014 15 May 10:45 Brooklyn Park Modern Şehir Anlayışı
Yeni Fikirtepe’nin modern bir anlayışla şehir planı yapıldı.
- 15.05.2014 15 May 10:15 Brooklyn Park'ta Teraslı Dairelere Yoğun İlgi
Yeni Fikirtepe'nin sembol projelerinden olan Brooklyn Park'ta kampanya sürüyor.
- 15.05.2014 15 May 10:15 Brooklyn Park'ta 10 Hazirana Kadar Kampanya
Lokasyonuyla da dikkat çeken Brooklyn Park projesinde 10 hazirana kadar lansman fiyatları devam ediyor.
- 15.05.2014 15 May 10:15 Yeni Fikirtepe İstanbul'un Merkezi Olacak
Yeni Fikirtepe çevresi ile bütünleşerek Istanbul’un yeni merkezi oluyor.
- 12.05.2014 12 May 17:45 En Büyük Mobilya Fuarı Açılıyor
Trabzon Marangoz Ve Mobilyacılar Odası Karadeniz’in en büyük Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı açıyor.
- 12.05.2014 12 May 15:30 Dönüşüm İçin Kredi Sözleşmesi İmzalandı
İş Bankası’na Avrupa Yatırım Bankası’ndan kentsel dönüşüm için kredi.
- 12.05.2014 12 May 14:30 Referans Bakırköy'de 73 Birim Açık Artırmada
Referans Bakırköy projesinde 73 ticari dükkan alan artırma usulüyle satılacak.
- 12.05.2014 12 May 14:30 Ankastrede Siyah Asaleti
Siemens Ev Aletleri mutfakta asalet arayanlar için yeni seri oluşturdu.
- 12.05.2014 12 May 11:45 Folkarttowers Kiraları 2000 Liradan Başlıyor
FolkartTowers'ta kiralamalar uygun fiyatlarla devam ediyor.
- 12.05.2014 12 May 11:00 Akfen'in Aktif Değeri Yükseldi
Akfen GYO’nun yılın ilk çeyreğinde net aktif değeri 981,3 milyon TL’ye ulaştı.
- 09.05.2014 09 May 17:29 Selenium Ataköy'e Görkemli Davet
Ataköy'de yükselen Selenium Ataköy projesi lansmanı gerçekleşti.
- 09.05.2014 09 May 17:14 Sulukule'de Dönüşen 31 Birim Açık Artırmada
Sulukule'de dönüştürülen ve şehrin tarihi dokusunu hissettiren birimler açık artırmada.
- 09.05.2014 09 May 12:29 Gyoder Sektörel Eğitimlerine Devam Ediyor
Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER eğitimlerine devam ediyor.
- 09.05.2014 09 May 12:14 Soyak'tan Anneler Günü Hediyesi
Soyak’tan ev alan anneler 5000 TL hediye çeki kazanıyor.
- 09.05.2014 09 May 11:44 Türkiye'de Her Gün 176 İş Kazası Oluyor
Türkiye’de, her altı dakikada bir iş kazası mydana geliyor.