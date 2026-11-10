Bozüyük Belediyesi vergi ödemelerinde son tarihi 30 Kasım olarak hatırlattı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi vergi ödemelerinde son tarihi 30 Kasım olarak hatırlattı

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Bozüyük Belediyesi vergi ödemelerinde son tarihi 30 Kasım olarak hatırlattı
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Bozüyük Belediyesi, 2026 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım Pazartesi olduğunu duyurdu. Gecikme cezası yaşanmaması için ödemelerin bu tarihe kadar yapılması istendi.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, 2026 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların gecikme cezasıyla karşılaşmamaları için ödemelerini belirtilen tarihe kadar yapmaları istendi.

Bozüyük Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2026 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak vatandaşlara ödemelerini geciktirmemeleri çağrısında bulundu.

Belediye yetkilileri, ödeyecekleri tutarı öğrenmek isteyen vatandaşların (0228) 314 67 00 numaralı telefonun 149 ve 150 dahili hatlarından bilgi alabileceklerini belirtti. Bozüyük dışında bulunan vatandaşların ise ödemelerini 228134 numaralı posta çeki hesabı veya "e-belediye.bozuyuk.bel.tr" internet adresi üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

Vatandaşların vergi ve diğer ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla farklı noktalarda vezne hizmeti sunulduğunu belirten yetkililer, ödeme yerleri ve çalışma saatlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- Belediye hizmet binası veznesi: Hafta içi her gün ve 28 Kasım Cumartesi ile 29 Kasım Pazar günlerinde 08.30-16.50 saatleri arasında hizmet verecek.

- Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişeleri: Haftanın her günü 08.00-23.00 saatleri arasında nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.

- Kapalı Pazar veznesi: Salı ve cumartesi günleri 08.30-12.30 ile 13.30-16.45 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: ANKA
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