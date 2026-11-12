Bayrampaşa'da yıkım çalışması bitişikteki 4 katlı apartmanı hasara uğrattı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yıkım çalışması bitişikteki 4 katlı apartmanı hasara uğrattı

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Bayrampaşa\'da yıkım çalışması bitişikteki 4 katlı apartmanı hasara uğrattı
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Bayrampaşa\'da yıkım çalışması bitişikteki 4 katlı apartmanı hasara uğrattı
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Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm binasının yıkımı, bitişikteki 4 katlı apartmanın kolonunda hasara yol açtı. Tedbir amaçlı tahliye edilen apartman sakinleri geceyi otelde ve yakınlarında geçirdi; binanın durumu incelemenin ardından netleşecek.

Emre KURT/İSTANBUL- BAYRAMPAŞA'da kentsel dönüşümdeki binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın kolonunda hasar meydana geldi. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, hasar gören apartman havadan görüntülendi. Dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik" dedi.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binada yürütülen yıkım çalışmasında, bitişikteki 4 katlı apartman zarar gördü. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.

GECEYİ OTELDE VE YAKINLARINDA GEÇİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar gören binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yıkımı gerçekleştirilen binayla, hasar meydana gelen bitişikteki apartman havadan görüntülendi.Tahliye edilen bina sakinleri geceyi otelde ve yakınlarında geçirdi. Kolonu zarar gören binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

'BİNADA KİMSE YOKTU'

Hasar gören apartmandaki dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Bir gün önce oldu. Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik. Ara bina yıkım yapılırken aşağıdan mı vurdu yukarıdan mı vurdu belli değil; bilmiyoruz. Vurunca düşürdü. Bizim binaya zarar verdiler. Bir sorun var mı yok mu diye bekliyoruz. Allah korumuş binada kimse yoktu. Olsaydı zaten sıkıntı yaşardık.Yazı koymuşlar oraya ama ben görmedim. Bize bilgi vermediler. Ailem sesler gelince evden çıkmışlar. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün belediyeden karar çıkınca ona göre birşeyler yapacağız." dedi.

Kaynak: DHA
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