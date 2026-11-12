Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den - Son Dakika
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Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

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Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin\'den
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Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin\'den
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu Milton Delgado'yu transfer listesine aldığı belirtildi. Genç oyuncuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, önceliğini merkez orta saha transferine verdi. Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Güney Amerika pazarına yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Boca Juniors'ın genç yıldızı Milton Delgado girdi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, daha önce Brezilya Ligi'nde forma giyen Danilo ve Andre'yi değerlendirdiği belirtilmişti. Sarı-lacivertlilerin yürüttüğü oyuncu izleme çalışmalarında bu kez Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado öne çıktı. Genç futbolcunun performansını yakından takip eden Fenerbahçe'nin, ocak ayında transfer için harekete geçebileceği ifade edildi.

Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

45 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Boca Juniors altyapısında yetişen Milton Delgado, Arjantin ekibinin A takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Merkez orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı 45 resmi karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arjantin U20 Milli Takımı'nda da görev alan Delgado'nun yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Genç oyuncunun ilerleyen dönemde Arjantin A Milli Takımı'na davet edilmesi de bekleniyor.

TRANSFERDE RAKİP ASTON VILLA

Fenerbahçe'nin Milton Delgado transferindeki en önemli rakiplerinden birinin İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa olduğu belirtildi. İngiliz kulübünün bir süredir Arjantin'e gözlemciler göndererek genç futbolcunun performansını takip ettiği aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'nın olası ayrılığına karşı alternatif arayışlarını sürdürüyor. Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in gündeminde bulunan Kamara'nın takımdan ayrılması durumunda İngiliz ekibinin Delgado için resmi girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA TRANSFER YARIŞI YAŞANABİLİR

Emre Belözoğlu'nun orta saha takviyesine öncelik vermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin Milton Delgado konusundaki çalışmalarını hızlandırabileceği belirtiliyor. Aston Villa'nın da oyuncuyla ilgilenmesi, ara transfer döneminde iki kulübü karşı karşıya getirebilir. Ancak Delgado için henüz tamamlanmış bir transfer veya resmi anlaşma bilgisi bulunmuyor.

Emre BelözoğluBoca JuniorsFenerbahçeArjantinSporSon Dakika

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