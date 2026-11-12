Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

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Merkez Bankası\'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırlarını 0,5 puan artırdı. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yüzde 3,5'e yükseltilirken, KOBİ kredilerinde yüzde 5,5'e, diğer ticari kredilerde ise yüzde 2,5'e çıkarıldı. Bankaların daha fazla kredi kullandırmasına imkan tanıyan düzenlemeyle zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. TCMB tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik sekiz haftalık büyüme sınırları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e çıkarıldı. Taşıt kredilerinde de aynı yönde değişiklik yapılarak büyüme sınırı yüzde 3,5 olarak belirlendi.

TİCARİ KREDİLERDE DE YENİ DÖNEM

Merkez Bankası'nın düzenlemesi ticari kredileri de kapsadı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kullandırılan Türk lirası kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi.

KOBİ kapsamı dışında kalan işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Böylece ihtiyaç, taşıt ve iki ayrı ticari kredi kategorisinde büyüme sınırları 0,5'er puan artırılmış oldu.

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın aldığı karar, bankaların belirli dönemlerde kullandırabilecekleri kredilerin büyüme hızına ilişkin sınırları esnetiyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde daha fazla kredi kullandırabilmesine alan açılmış oldu.

Ancak düzenleme, vatandaşların bireysel kredi limitlerinin doğrudan artırıldığı veya kredi faizlerinin düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Bankaların kredi başvurularını değerlendirirken uyguladığı gelir, kredi notu ve diğer koşullar geçerliliğini koruyor.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra bankalar ve finansman şirketlerini ilgilendiren zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılacak.

TCMB, kredi büyüme sınırları ve zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemelerin makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve para politikasının finansal sistem üzerindeki etkisini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMerkez BankasıEkonomiSon Dakika

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