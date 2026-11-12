Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler - Son Dakika
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Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

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Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
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İstanbul Beykoz'da aralarında TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın da bulunduğu çekim setlerini hedef alan 4 kişi, çalışanları ölümle tehdit ederek 30 bin TL ve araç talep etti. Kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da dizi, film ve reklam çekimlerinin gerçekleştirildiği setleri hedef alan bir grup, çalışanlardan para ve araç talep ederek tehditler savurdu. Beykoz'da yaşanan olayda şüphelilerin hedef aldığı çekim alanlarından birinin de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin seti olduğu ortaya çıktı.

"SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİNİZ"

Edinilen bilgilere göre 4 şüpheli, çekim alanlarına girebilmek için kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıttı. Set ekiplerinden 30 bin TL para ve araç isteyen şüpheliler, taleplerinin karşılanmaması üzerine çalışanları tehdit etti.

Şüphelilerin, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" sözleriyle set çalışanlarına korku salmaya çalıştığı belirlendi.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SETİNİ DE HEDEF ALDILAR

Şüphelilerin hedef aldığı çekim alanları arasında Beykoz'da çekimleri gerçekleştirilen Teşkilat dizisinin setinin de bulunduğu öğrenildi. Grubun, prodüksiyon şirketi çalışanı olduklarını söyleyerek çekim alanlarına girmeye çalıştığı ve para taleplerine olumsuz yanıt verilmesi üzerine tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası üzerinden yürütülen çalışmalarda 4 kişinin kimliği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbulTeşkilatMagazinAsayişBeykozPolisDiziTrtSon Dakika

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