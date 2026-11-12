Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray\'a imza attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum

Samsunspor altyapısında 4,5 yıldır forma giyen 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğu genç futbolcunun babası Metin Türker, iki kulüp arasındaki sürecin yaklaşık 10 gün sürdüğünü ve sarı-kırmızılıların projesinin ağır bastığını söyledi.

Galatasaray, geleceğe yönelik transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor altyapısında 4,5 yıldır forma giyen ve U16 Milli Takımı'nda da görev yapan 16 yaşındaki Baran Türker ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenilirken, ailesinin tercihi Galatasaray oldu.

TRANSFER 10 GÜNDE TAMAMLANDI

Baran Türker'in babası Metin Türker, transfer sürecinin Samsunspor ile Galatasaray arasında yaklaşık 10 gün sürdüğünü belirtti. İki kulübün anlaşmaya vardığını açıklayan Türker, "Oğlum Baran, 4,5 yıldır Samsunspor altyapısında forma giyiyordu ve U16 takımında mücadele ediyordu. Transfer süreci Samsunspor ile Galatasaray arasında yaklaşık 10 gün sürdü. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı. Baran, 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyecek" dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ

Genç futbolcunun transferi için üç büyük kulübün de girişimde bulunduğunu belirten Metin Türker, Galatasaray'ı tercih etmelerinin nedenini açıkladı. Türker, "Süreç boyunca Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Baran'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Galatasaray'ın yaklaşımı ve sunduğu proje daha ağır bastığı için tercihimizi sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandık ve imzayı attık" ifadelerini kullandı.

Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN YENİ DÖNDÜ

Samsunspor altyapısında yetişen Baran Türker, U15 ve U16 Milli Takımlarında da forma giydi. Son olarak U16 Milli Takımı'nın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kampına katılan genç futbolcu, kampın ardından Türkiye'ye döndü.

Oğlunun milli takım kariyerine ilişkin de konuşan Metin Türker, "Baran, U15 ve U16 milli takım formalarını giydi, giymeye de devam ediyor. Son olarak U16 Milli Takımımızın Portekiz'deki Lizbon kampında yer alıyordu ve kamptan yeni döndü. Gelişimini hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Okurların en beğendiği yorum

“Okan buruk seni harcar aslanım. boşuna heveslenme”

Tüm yorumlar (5)
GalatasarayFenerbahçeSamsunsporBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • mehmet zeki çifçi mehmet zeki çifçi:
    Okan buruk seni harcar aslanım. boşuna heveslenme 3 10
    Mete Doğaner Mete Doğaner:
    seni harcamışlar koçum 0 0
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Ulan para için memleketinin takımını satma be Samsunspor için mücadeleseydin Bizim başkan da zengin 1 0 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    bizim başkan hep satmanın derdinde onun hesabına göre almak yok bitirdi bizi 0 0
  • Murat Ülger Murat Ülger:
    Galatasaray gençleri ancak transfer çalımı olarak kullanıyor galiba. Maşallah Okan’ın hiçbir genci oynattığını görmedik. Okanın hiç şans vermediği Yusuf Demir Rapid Wien de harikalar yaratıyor. Adamlar Yusuf önderliğinde belkide 10 yıl sonra şampiyonluğa oynuyor ve Yusuf bu performansıyla Avusturya milli takımından tekrar davet aldı. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:34:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android