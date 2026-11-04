Afet konutu hak sahipleri için e-Devlet dönemi: Peşin ödemede yüzde 74 indirim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afet konutu hak sahipleri için e-Devlet dönemi: Peşin ödemede yüzde 74 indirim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet konutu hak sahipleri için e-Devlet dönemi: Peşin ödemede yüzde 74 indirim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta kura ile afet konutu ya da iş yeri tahsis edilen vatandaşlar, 7269 sayılı Kanun kapsamındaki borçlandırma işlemlerini e-Devlet kapısından tamamlayabilecek. Taksitler 18 yıla yayılacak. Ziraat Bankası şubelerine başvurup borcunu peşin kapatanlar konutta yüzde 74, iş yerinde yüzde 48 indirim alacak; süre 31 Aralık 2026'da doluyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi olan ve kendilerine afet konutu ile iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için borçlandırma ve ödeme işlemleri başlatıldı.

İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yapımı tamamlanan kalıcı konut ve iş yerlerinde hak sahibi olan vatandaşlar için borçlandırma sürecinde yeni döneme girildi. 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülen süreçte; kura çekimi tamamlanarak kendilerine konut veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar, borçlandırma işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

18 YIL VADE, PEŞİNE YÜZDE 74 İNDİRİM

Borçlandırma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için ödemeler ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeli olarak uygulanacak. Borcunu peşin ödemek isteyen hak sahipleri için ise önemli bir indirim imkanı sunuluyor. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvuran vatandaşlar, afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilecek.

SON TARİH 31 ARALIK

Peşin ödeme indiriminden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin borçlandırma ve ödeme işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İHA
Ziraat BankasıKahramanmaraşE-DevletEkonomiEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:59:43. #7.13#
SON DAKİKA: Afet konutu hak sahipleri için e-Devlet dönemi: Peşin ödemede yüzde 74 indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android