Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi

İş insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Duruşmada savcı iki sanığın da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını isterken mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

SARAN DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın ikinci duruşması için Ela Rümeysa Cebeci adliyeye gelirken, ilk duruşmada savunmasını yapan Sadettin Saran mahkemeye katılmadı. Saran'ın duruşmalardan vareste tutulma talebi daha önce mahkeme tarafından kabul edilmişti. Duruşmada savunma yapan Cebeci, hem hakkındaki suçlamaları reddetti hem de Saran ile geçmişteki ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

Mahkemedeki savunmasında Sadettin Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi bulunduğunu belirten Cebeci, aralarındaki bağın bir dönem sevgililik, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi.

Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU! "FİLM REPLİĞİYDİ..."

Dava kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına da değinen Cebeci, mesajların flört eden iki insanın kullandığı mizahi ifadelerden oluştuğunu savundu.

Cebeci, "Aramızdaki Whatsapp yazışmaları flört eden cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere repliklere ilişkin filmlerdir" dedi.

Yazışmaların geçmişteki ortak anılarına ve birlikte izledikleri filmlerdeki repliklere dayandığını belirten Cebeci, mesajlara ilişkin suçlayıcı yorumları kabul etmedi.

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Cebeci, bugüne kadar kimseden uyuşturucu madde almadığını ve kullanmadığını söyledi. Evinde, üzerinde, kanında ve idrarında uyuşturucu madde bulunmadığını savunan Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde üzerimde kanımda idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Savunmasının devamında yaşam tarzına ve mesleğine değinen Cebeci, "Sporcu disiplini ile yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

SAVCI İKİ İSİM İÇİN EN AZ 10 YIL HAPİS İSTEDİ

Cebeci'nin savunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

MÜTALAANIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Savcının hapis talebinin ardından yeniden söz alan Ela Rümeysa Cebeci, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi. Cebeci, "Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHKEMEDEN İKİ İSME BERAAT KARARI

Savunmaların ve savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında yöneltilen "uyuşturucu madde ticareti" suçunun oluşmadığına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da beraatine karar verdi.