İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa\'dan savunma! Sadettin Saran\'la ilgili 7 yıl itirafı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa\'dan savunma! Sadettin Saran\'la ilgili 7 yıl itirafı
Haber Videosu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ikinci duruşmada eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran'ın 7 yıldır hayatında olduğunu belirten Cebeci, ifşa olan WhatsApp yazışmalarının flört ve mizah içerdiğini, bazı ifadelerin film repliklerine dayandığını savundu. Uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Cebeci, beraatini talep etti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşması için Cebeci adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan Saran ise mahkemenin duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul etmesi üzerine ikinci duruşmaya katılmadı. Cebeci'nin mahkemede Saran ile geçmişteki ilişkisini ve aralarındaki WhatsApp mesajlarını anlatması dikkat çekti.

"SAADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

Mahkemedeki savunmasında Sadettin Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu belirten Cebeci, birlikteliklerinin bir dönem romantik ilişki, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi.

Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU! "FİLM REPLİĞİYDİ..."

Dava kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına da açıklık getiren Cebeci, mesajların iki insan arasındaki flört ve mizah diliyle yazıldığını savundu.

Cebeci, "Aramızdaki Whatsapp yazışmaları flört eden cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere repliklere ilişkin filmlerdir" dedi.

Yazışmaların geçmişteki ortak anılarına ve izledikleri filmlerdeki repliklere dayandığını ifade eden Cebeci, mesajların içeriğine ilişkin suçlayıcı yorumları kabul etmedi.

İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Cebeci, bugüne kadar kimseden uyuşturucu madde almadığını ve kullanmadığını söyledi. Evinde, üzerinde ve kendisinden alınan örneklerde uyuşturucu madde bulunmadığını savunan Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde üzerimde kanımda idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs kullanmadım" ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Savunmasının devamında yaşam tarzına ve mesleğine değinen Cebeci, "Sporcu disiplini ile yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

Cebeci, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek mahkemeden beraat kararı verilmesini istedi.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildiSadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Uyuşturucu davasının ikinci duruşmasında Cebeci vardı, Sadettin Saran yoktuUyuşturucu davasının ikinci duruşmasında Cebeci vardı, Sadettin Saran yoktu
Saadettin SaranFenerbahçeGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Camoka99 Camoka99:
    ya değilse yani hakkıyla gelmedi o seviyelere bedel ödedi kadın ?? 0 0 Yanıtla
  • ihsantekinn ihsantekinn:
    REPLİK ÜSTÜNE REPLİK VER KEKE VER 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Ölüm bile ayıramadı Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
Galatasaray paraya para demiyor İşte kasasına giren servet Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:44
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:42
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android