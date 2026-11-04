İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa\'dan savunma! Sadettin Saran\'la ilgili 7 yıl itirafı

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşması için Cebeci adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan Saran ise mahkemenin duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul etmesi üzerine ikinci duruşmaya katılmadı. Cebeci'nin mahkemede Saran ile geçmişteki ilişkisini ve aralarındaki WhatsApp mesajlarını anlatması dikkat çekti.

"SAADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

Mahkemedeki savunmasında Sadettin Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu belirten Cebeci, birlikteliklerinin bir dönem romantik ilişki, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi.

Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU! "FİLM REPLİĞİYDİ..."

Dava kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına da açıklık getiren Cebeci, mesajların iki insan arasındaki flört ve mizah diliyle yazıldığını savundu.

Cebeci, "Aramızdaki Whatsapp yazışmaları flört eden cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere repliklere ilişkin filmlerdir" dedi.

Yazışmaların geçmişteki ortak anılarına ve izledikleri filmlerdeki repliklere dayandığını ifade eden Cebeci, mesajların içeriğine ilişkin suçlayıcı yorumları kabul etmedi.

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Cebeci, bugüne kadar kimseden uyuşturucu madde almadığını ve kullanmadığını söyledi. Evinde, üzerinde ve kendisinden alınan örneklerde uyuşturucu madde bulunmadığını savunan Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde üzerimde kanımda idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs kullanmadım" ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Savunmasının devamında yaşam tarzına ve mesleğine değinen Cebeci, "Sporcu disiplini ile yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

Cebeci, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek mahkemeden beraat kararı verilmesini istedi.