Kış yüzünü gösterdi! Türkiye\'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimi yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 bin metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek geçitleri arasında yer alan Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ekipler harekete geçti.

3 BİN RAKIMLI GEÇİT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çetin kış şartlarıyla bilinen Karabet Geçidi'nde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, geçit ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.

Van ile Bahçesaray arasındaki ulaşım açısından önemli bir güzergah olan geçitte, kış şartlarının erken başlaması nedeniyle karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarının yaşandığı Karabet Geçidi'nde ekipler, yolun ulaşıma açık tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının ardından başlatılan çalışmalarla sürücülerin güvenli şekilde seyahat ed