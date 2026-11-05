Şanlıurfa'da annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldüren zanlı ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldüren zanlı ve arkadaşı tutuklandı

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Şanlıurfa\'da annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldüren zanlı ve arkadaşı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde para istediği annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldüren zanlı, arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Olayda ayağından yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi sürerken, anne ve kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da para talebine olumsuz cevap veren annesi Huriye Çiçekli (43) ile ablası Zeynep Demircan'ı (23) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Demircan (21), tutuklandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu Hüseyin Demircan, babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi. Eşi Ahmet Demircan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten Huriye Çiçekli olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı.

MELİKE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı. Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Demircan'ı, saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Hüseyin Demircan ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANNE-KIZ TOĞRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan 6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfaHaliliye3. SayfaGüncelSon Dakika

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