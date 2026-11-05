Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

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Almanya\'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli birimlerin görevlendirildiğini belirterek, uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Almanya'nın Türkiye ile vize süreçlerini iyileştirmek için yeni adımlar üzerinde çalıştığını bildirdi.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye'yi ziyaretinde Türk iş insanlarına yönelik vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğu hatırlatılan Wadephul, bu konudaki hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

Almanya'nın vize işlemlerini hızlandırmasının yalnızca idari düzenlemelerle mümkün olmayacağına işaret eden Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra Türkiye'de başka önlemleri de değerlendirdiklerini aktaran Wadephul, başvuruların yapılabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bir şube açmayı da düşünebileceklerini kaydetti.

AİLE BİRLEŞİMİ VE ZİYARET VİZELERİNDE BEKLEME SÜRELERİ

Türkiye'den aile ziyareti ve aile birleşimi gibi nedenlerle Almanya'ya gelmek isteyenlerin bazı durumlarda bir yıldan fazla vize beklediğinin sorulması üzerine Wadephul, vize işlemlerinin büyük bölümünün olağan dışı bekleme süreleri olmadan sonuçlandırıldığını savundu.

Dışişleri Bakanlığının vize işlemlerinin büyük çoğunluğunu yürüttüğünü belirten Wadephul, "Çoğu vize, olağan dışı bekleme süreleri olmaksızın işleniyor." ifadesini kullandı.

Bekleme sürelerinin devam ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu kabul eden Wadephul, bu sorunun çözümü için dijitalleşme, bölgeselleşme ve personelin esnek dağılımı gibi yöntemlere başvurduklarını aktardı.

Alman Bakan, vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması için mevcut personel kapasitesinin yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Ancak sınırlarımıza ulaşıyoruz, sevgili meslektaşlarım. Şunu açıkça söylemeliyim ki işlemlerin hızlandırılması bekleniyorsa Dışişleri Bakanlığına ve özellikle BfAA'ya ihtiyaç vardır." diye konuştu.

İSRAİL'E DESTEK MESAJI VERDİ

Wadephul, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın politikalarına ilişkin sorular üzerine Almanya'nın İsrail'in güvenliğine ve varlığına desteğinin sürdüğünü vurguladı.

İsrail'in kendisini savunma hakkına ilişkin Almanya'nın tutumunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını belirten Wadephul, Federal Meclis'teki tüm siyasi parti ve gruplara bu konuda açık tavır ortaya koyma çağrısında bulundu.

İran'ın devlet ideolojisinin İsrail'in bir devlet olarak ortadan kaldırılmasını ve Yahudilerin öldürülmesini hedeflediğini savunan Wadephul, İsrail'in bu tehdide karşı kendisini savunduğunu söyledi.

Alman Bakan, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini ve varlığını desteklediğini yineleyerek bu konudaki siyasi duruşlarının açık olduğunu dile getirdi.

"RUSYA HER ŞEYİ YANLIŞ YAPIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'deki G20 zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Wadephul, bu görüşmenin nedenlerinden birinin Avrupa'nın tutumunu doğrudan iletmek olduğunu belirtti.

Lavrov ile görüşmesinin ardından diplomatik çabaların sonuç vermemesinin Almanya'nın veya Avrupa'nın sorumluluğu olarak gösterilemeyeceğini belirten Wadephul, Rusya görüşmeye hazır olmadığı sürece girişimlerin sonuçsuz kalacağını dile getirdi.

Alman Bakan, "Şu ana kadar Sergey Lavrov ile konuşan tek Avrupalı dışişleri bakanı olduğum gerçeği göz önüne alındığında, şimdi burada bana rahat bir tavır sergilediğim için suçlama yöneltilmesini oldukça saçma buluyorum." dedi.

Lavrov ile diğer katılımcıların bulunduğu ortak fotoğrafların çekildiğini ancak Rus mevkidaşıyla ayrıca bir aile fotoğrafı vermeyi tercih etmediğini belirten Wadephul, bunun siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Wadephul, "Rusya Dışişleri Bakanı ile birlikte bir aile fotoğrafına poz verip her şeyin yolunda olduğu izlenimini uyandırmanın bir anlamı yok. Hiçbir şey yolunda değil, Rusya her şeyi yanlış yapıyor." diye konuştu.

KARADENİZ'DEN TAHIL SEVKİYATLARININ YENİDEN BAŞLAMASINI İSTEDİ

Wadephul, Lavrov ile görüşmesinde Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatlarının yeniden mümkün hale getirilmesini de gündeme getirdiğini söyledi.

Rusya'dan bu konuda acil adım atmasını istediğini belirten Wadephul, küresel gıda güvenliği açısından konunun önemine dikkati çekti.

FİLİSTİN'DE SEÇİMLERİN YAPILMASINI İSTİYOR

Wadephul, Filistin'de uzun süredir yapılmayan seçimlere ilişkin sorular üzerine Almanya'nın Filistinlilerin özgür, eşit ve demokratik seçimler yapmasını desteklediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri yeniden ertelemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wadephul, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte bu karara yönelik eleştirilerini dile getirdiğini aktardı.

Ancak seçimlerin önünde ciddi pratik engeller bulunduğunu da kabul eden Wadephul, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve İsrail'in Filistinlilere gerekli mali kaynakları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Filistin yönetiminin seçimleri düzenleyebilmesi için gerekli vergi gelirlerinin İsrail tarafından serbest bırakılması konusundaki tutumlarını da aktaran Wadephul, "Bu kaynaklar Filistinlilere aittir. Hâlâ bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Almanlar akıllandı en sonunda, hep bizi kıskanıyor 0 0 Yanıtla
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