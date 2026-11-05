TBMM\'de elektrik desteği limiti 5 bin kilovatsaaten 3 bine indirildi, CHP eleştirdi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, elektrik desteğinde tüketim limitinin 5 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülmesine ilişkin "Sayenizde gariban vatandaş tüketemiyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bu gelir seviyesine bağlı ve tüketim seviyesine bağlı olarak tamamıyla enerji tasarrufunu ve vatandaşımızı koruyacak, gerçekten ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek verebilecek bir mekanizma halinde işletilecek" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda elektrik desteğinde tüketim limiti düzenlemesi gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta düzenleme hakkında bilgi verdi. Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı eleştrilerde bulunarak, şunları söyledi:

"Sayın Şahin bu konuya açıklık getirdi ama o kadar güzel anlatıyor ki yani 'Zam değil, fiyat düzenlemesi', 'Biz bu kadarcık, böyle ufak dokunuşlar yapıyoruz'. 5 bin kilovat destek limiti 3 bin kilovata düşürülmüş, burada tasarruftan bahsediliyor. O zaman, 5 bin kilovat hesaplanırken bunlar aklınıza gelmedi mi, o günkü bakanınız bunu bilmiyor muydu? Yaptığınız her düzenlemenin sonucu ağır bir fatura olarak vatandaşa yansıyor. Burada bunu bu kadar minimize edecek bir durum yok. Geçtiğimiz haftalarda doğal gazla ilgili bir kademe düzenlemesi yaptınız, doğal gaz faturaları bu limiti geçerse, 1 metreküp geçse 2 katına çıkıyor. Şimdi destekleri azaltıyorsunuz elektrikte, 5 bin kilovattan 3 bin kilovata düşürdünüz, yine faturalar katlanıyor.

'Petrol bulduk Gabar'da' dediniz, şu anda petrolün fiyatı 100 lirayı buldu. Yani sizin verdiğiniz cümleler 'Zam değil, düzenleme', 'indirim' falan ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Sizin sokağın gerçeklerinden haberiniz var mı, çok merak ediyorum. Elektrik, doğal gaz, petrol, bu ürünlerin hepsi yaşamsal ürünlerdir ve milletin, vatandaşımızın evini ısıtmak için kullandığı temel ihtiyaçlardır."

"VERGİ SİSTEMİ O KADAR LAÇKALAŞMIŞ Kİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR SİSTEMİ ADETA BOĞMUŞ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de vergi harcamaları meselesinin tam da bu olduğunu dile getirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Neden bu vergi harcamalarını yapıyorsunuz" sorusunu yönelttiğinde Şimşek'in "Muafiyet ve istisnalardan dolayı" dediğini aktardı. Temelli, "Vergi sistemi o kadar laçkalaşmış ki muafiyet ve istisnalar, sistemi adeta boğmuş. Şimdi, elektrik fiyatlarının bu kadar yükselmesinin nedeni de budur aslında. Siz bir taraftan bu kadar çok vergi harcaması yaparsanız yani sermayeye bu kadar kıyak geçerseniz o açığı kapatmanın yegane yolu dolaylı vergilerdir, işte, elektrik fiyatlarının artırılmasıdır. Yani bütün yük emekçinin sırtındadır, emeklinin sırtındadır. Bütçe bütün çıplaklığıyla bize bunu ifade etmektedir. O yüzden, doğal gaz fiyatları, elektrik fiyatları bu denli yüksek fiyatlarla halka sunulmaktadır. Aslında, bu bir vergidir" ifadelerini kullandı.

"GELİR ÜZERİNDEN VERDİĞİNİZ BİR DESTEK DEĞİL"

Sarı'ya yanıt vermek için söz alan Usta, yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi olduğunu, Bakanlığın bu konuda tek tek çalışma yaptığını söyledi. Usta, "'3 bin kilovatsaati neye göre belirledi' derseniz, evet, kendi geliriyle ısınma ihtiyacını karşılama kapasitesini destekleyebileceği meskenleri belirleyip bunun üstünde yani geliri yüksek olup daha büyük evlerde, daha büyük meskenlerde oturup o büyük meskenleri ısıtma veya aydınlatma için farklı bir grup var" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Sarı, "Bu, gelir üzerinden verdiğiniz bir destek değil, Yalıtımı olmayan, korunmasız, elektrik tüketimi fazla olan, ısınma gideri fazla olan gariban vatandaşın evine yansıyor" karşılığını verdi. Sarı, gelir seviyesi üzerinden bir düzenleme yapılsa, açıklamanın çok doğru olacağını ama düzenlemenin gelir seviyesi üzerinden olmadığını vurguladı.

Usta, "Sizin de bizim de hepimizin de evlerinin enerji tüketimine şu anda Bakanlık katkı veriyor, destek veriyor. Neden? Tüketim kapasitesinin limiti belirli olduğu için. Bu limit çalışması yapılmış? Neden sizin ve bizim evlerimizin kapasitesinin enerji tüketimine destek versin?" ifadelerini kullandı. Sarı'nın ailelerin gelir seviyesi üzerinden mi tespit edildiği sorusuna Usta, "Evet" yanıtını verdi.

"VATANDAŞIMIZI KORUYACAK BİR MEKANİZMA HALİNDE İŞLETİLECEK"

Usta, "Tüketimin de gelir seviyesiyle bağlantılı olduğunu anlayabilecek kadar hepimizin kapasitesi var. Bu gelir seviyesine bağlı ve tüketim seviyesine bağlı olarak tamamıyla enerji tasarrufunu ve vatandaşımızı koruyacak, gerçekten ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek verebilecek bir mekanizma halinde işletilecek" dedi. Sarı bunun üzerine, "Sayenizde gariban vatandaş tüketemiyor, doğru" ifadelerini kullandı.