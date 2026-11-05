Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal\'ın yeni takımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal\'ın yeni takımı
Haber Videosu

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'a İran'dan sürpriz bir teklif geldi. Daha önce Persepolis'i çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam için Tractor FC'nin harekete geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. Teklife sıcak baktığı belirtilen Kartal'ın yeniden İran'a dönmesi gündemde.

Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da noktalayan İsmail Kartal'ın yeni adresi şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmasının ardından geleceği merak edilen deneyimli teknik direktöre İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC talip oldu. Daha önce aynı ülkede görev yapan Kartal'ın gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TRACTOR FC RESMİ TEKLİFİNİ SUNDU

Salim Manav'ın haberine göre İran ekibi Tractor FC, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile doğrudan temasa geçti. Kulüp yönetiminin deneyimli çalıştırıcıya resmi teklifini ilettiği ve taraflar arasında sözleşme görüşmelerinin başladığı aktarıldı.

İran Süper Ligi'nde zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Tractor FC yönetiminin, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek istediği ve bu doğrultuda Kartal'ı öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi.

İSMAİL KARTAL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın, ülke futbolunu yakından tanıması nedeniyle Tractor FC'nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının yeniden İran'da görev yapma fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Tarafların sözleşme şartlarında anlaşması halinde Kartal'ın kısa süre içinde İran'a giderek resmi imzayı atabileceği öne sürüldü. Ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN 27 EKİM'DE AYRILMIŞTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü dönemine şampiyonluk hedefiyle başlamış ancak alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Özellikle Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından üzerindeki baskı artan deneyimli teknik adam, 27 Ekim 2026'da sarı-lacivertli yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'den ayrılışının üzerinden kısa bir süre geçen Kartal'ın teknik direktörlük kariyerine İran'da devam edip etmeyeceği, Tractor FC ile yürütülen görüşmelerin sonucunda netleşecek.

Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklamaVeda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladıFenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptıEmre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesajArda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktıİmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İsmail KartalFenerbahçeİranSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti Liverpool’a karşı maçın adamı oldu Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti
Gece yarısı sürprizi Lapa lapa kar yağışı başladı Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
07:48
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti Yeni hedef 7 bin lira
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira
07:00
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
23:48
ABD’de seçim bitti, gözler İran’a çevrildi Trump’tan dikkat çeken hamle
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:14
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar Liverpool’un kötü serisi 7 maça çıktı
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 08:42:43. #7.12#
SON DAKİKA: Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android