TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Beş gole sahne olan karşılaşmanın ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya yönelik sözleri geceye damga vurdu.

LIVERPOOL'UN İKİNCİ GOLÜNDEN SONRA GÜLMÜŞTÜ

Karşılaşmada Liverpool'un 2-1 öne geçtiği golün ardından yayıncı kuruluşun kameraları teknik direktör Andoni Iraola'ya çevrildi. İspanyol çalıştırıcının o anlarda gülümsediği görüldü. Ancak mücadelede geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

"SON GÜLEN İYİ GÜLER IRAOLA!"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu, Liverpool'un ikinci golünden sonra ekrana gelen görüntüleri hatırlatarak Iraola'ya seslendi.

Mutlu, "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ SONRASI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından yapılan bu yorum, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Mutlu'nun özellikle Iraola'nın gol sonrası gülümsemesine gönderme yapması, karşılaşmanın bitiş anlarına ayrı bir renk kattı.