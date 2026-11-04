Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu - Son Dakika
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Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu

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Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool\'a karşı maçın adamı oldu
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1 yorum

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada yenilen 3 golde direkt hatası olan, bir golde de penaltıya sebebiyet veren İsmail Yüksek, Liverpool maçında hatasını affettirerek taraftarlarıyla barıştı. Muhteşem bir performans sergileyen milli futbolcu, maçın adamı seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan mücadelede yenilen 3 golde direkt hatası olan ve bir de penaltıya sebebiyet vererek eleştirilerin hedefi haline gelen İsmail Yüksek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Liverpool zaferinde adeta küllerinden doğdu.

İSMAİL'DEN PARMAK ISIRTAN PERFORMANS

Kadıköy'de oynanan dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, sergilediği olağanüstü performans, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve kritik müdahaleleriyle sahanın yıldızı oldu. Orta alanda Liverpool'un hücum hattına geçit vermeyen 27 yaşındaki oyuncu, sergilediği bu oyunla kendisini Fenerbahçeli taraftarlara affettirerek tribünlerin alkışını topladı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Karşılaşmanın ardından gösterdiği üstün performans UEFA tarafından da ödüllendirilen İsmail Yüksek, Liverpool mücadelesinde maçın adamı seçilerek gecenin kahramanlarından biri oldu.

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa GAKA Mustafa GAKA:
    maçın mvp si archie brown yanlış habere devam süper 0 0 Yanıtla
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