Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade - Son Dakika
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Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

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Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool\'un hocasına olay ifade
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 yendi. Maçı anlatan TRT spikerinin maç sonunda rakip teknik direktör Andoni Iraola'nın takımının attığı ikinci golden sonra gülümsemesine ''Iraola Iraola bir sözüm de sana; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler'' şeklinde gönderme yapması dikkat çekti. Bu anlar gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi ve binlerce beğeni aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u 3-2 devirerek tarihi bir zafere imza atarken, maça damga vuran anlardan biri de yayıncı kuruluş ekranlarında yaşandı.

''SON GÜLEN İYİ GÜLER!''

Karşılaşmayı TRT ekranlarında anlatan spiker, Liverpool’un öne geçtiği ikinci golünün ardından konuk ekip teknik direktörü Andoni Iraola’nın kulübedeki tebessümüne kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe'nin muazzam geri dönüşü ve galibiyeti garantilemesinin ardından canlı yayında Iraola’ya seslenen spiker, "Iraola, Iraola... Bir sözüm de sana; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler!" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Tarihi zaferin yaşandığı gecede bu anlar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

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