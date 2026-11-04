Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool\'un kötü serisi 7 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’ye Kadıköy'de 3-2 mağlup olan dünya devi Liverpool, İstanbul deplasmanlarındaki kötü gidişatına ve galibiyet hasretine bir yenisini daha ekledi.

İSTANBUL'DA KAZANAMIYORLAR

İngiliz temsilcisi, bugüne kadar İstanbul’da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve son olarak Fenerbahçe karşısında İstanbul çimlerine çıkan İngiliz devi, bu periyotta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak adeta bir İstanbul kabusu yaşadı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANLARINDA DA KAYIP

İstanbul'daki kâbus serisinde Liverpool, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybederken 1 mücadelede eşitliği bozamadı. Beşiktaş’a konuk olduğu 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan İngiliz devi, son olarak Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında alınan 3-2’lik yenilgiyle İstanbul’daki 7. randevusunda da galibiyet sevinci yaşayamadı.