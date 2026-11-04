Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı - Son Dakika
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Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

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Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool\'un kötü serisi 7 maça çıktı
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1 yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'un İstanbul'daki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’ye Kadıköy'de 3-2 mağlup olan dünya devi Liverpool, İstanbul deplasmanlarındaki kötü gidişatına ve galibiyet hasretine bir yenisini daha ekledi.

İSTANBUL'DA KAZANAMIYORLAR

İngiliz temsilcisi, bugüne kadar İstanbul’da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve son olarak Fenerbahçe karşısında İstanbul çimlerine çıkan İngiliz devi, bu periyotta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak adeta bir İstanbul kabusu yaşadı.

Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANLARINDA DA KAYIP

İstanbul'daki kâbus serisinde Liverpool, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybederken 1 mücadelede eşitliği bozamadı. Beşiktaş’a konuk olduğu 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan İngiliz devi, son olarak Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında alınan 3-2’lik yenilgiyle İstanbul’daki 7. randevusunda da galibiyet sevinci yaşayamadı.

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    Yorumlar (1)

  • cakiciozgur323 cakiciozgur323: haberler.com okurlarından
    Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım ama Fenerbahçe'yi ve camiasını tebrik ederim gurur duyduk 0 0
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