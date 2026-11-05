Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez - Son Dakika
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Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

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Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Liverpool'un İsveçli golcüsü Alexander Isak, maçın ardından açıklamalar yaptı. Mağlubiyet nedeniyle oldukça sinirli olduğu görülen Isak, "İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil. Ancak bugün kazanmalıydık. 2 kez öne geçtiğimiz maçta kaybetmemiz asla kabul edilemez. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’ye Kadıköy'de 3-2 mağlup olan Liverpool’da, İsveçli yıldız forvet Alexander Isak maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ASLA KABUL EDİLEMEZ''

Alınan yenilgi sebebiyle oldukça öfkeli olduğu gözlenen 27 yaşındaki golcü oyuncu, Kadıköy atmosferine vurgu yaparken öz eleştiride bulunmaktan da çekinmedi. Isak açıklamasında, " İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil. Ancak bugün kazanmalıydık. 2 kez öne geçtiğimiz maçta kaybetmemiz asla kabul edilemez. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

''DERSLER ALMAMIZ GEREK''

Sözlerine devam eden golcü isim, ''Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek. Daha çok çalışıp bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Böyle bir gece bir daha geçirmemek istiyoruz. Dersler almamız gerek.'' şeklinde konuştu. 

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